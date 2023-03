Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Ik snap mensen die zeggen: ik haak af’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Hallo Hilversum, wij snakken naar dit soort positieve berichten.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

We kennen allemaal het gevoel: je probeert het zo goed mogelijk te doen en toch zitten dingen tegen. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste Nederlanders hardwerkende, eerlijke mensen zijn die hun kinderen zo goed mogelijk opvoeden en proberen rond te komen van het geld dat ze verdienen. En dan: ja hoor, daar is ’ie weer, het spook van de bankencrisis. Of gaan wij daar nou zo panisch mee om?