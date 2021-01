Prince Charming: Nét als je denkt dat het niet erger kan...

We beginnen met de manier waarop de meest recente aflevering is geëindigd: met de tranen van Mitchell. Zijn maatje Sezer is naar huis gestuurd. Twee mannen naar huis betekent de kamerindeling herorganiseren. Mitchell krijgt, omdat hij nogal ligt te snurken ’s nachts, een kamer voor zich alleen.

Tóch kiest hij ervoor om op de bank te gaan liggen omdat hij bang is dat hij, naar eigen zeggen, scheve blikken gaat krijgen als hij in de kamer zou gaan liggen. Dat heeft Mitchell een beetje verkeerd ingeschat, want juist nú worden er scheve gezichten getrokken. Iedereen ligt hutjemutje naast elkaar zodat Mitchell een eigen kamer heeft en dan gaat hij vervolgens op de bank slapen? Welkom bij De Grote Mitchell-show...

Rookshow

Tijdens de barbecue is het alweer raak. Dignum heeft eindelijk zijn moment met Marvin, totdat Mitchell besluit dat hij weer even aandacht verdient. Hij denkt dat hij Marvin wel kan impressen met zijn ninja turtle act. Nou, Mitchell, that makes one of us…

Iedereen is redelijk verward over de rookshow en allesbehalve onder de indruk. Mitchell is blijkbaar in een andere villa in Sicilië, want hij is beretrots op zijn optreden. En Mitchell zou Mitchell niet zijn als hij de anderen niet ongelooflijk zou irriteren. Na de show staat de hele kamer van onder anderen Ferdi blauw van de rook. Dat doet alle kleding die daar hangt niet bepaald goed. En om het nog even wat erger te maken kan Mitchell niks anders uitkramen dan een paar keer een sarcastische ’Oh wat erg!’. Hij toont totáál geen begrip.

„Het is speciale rook. Je ruikt het misschien een beetje, maar je hangt het een dagje buiten en het is opgelost.” - Mitchell

Vertrek

Als Dignum, Ferdi en Rick in gesprek zijn, komt Mitchell ook nog eens met de opmerking ’Maar Dignum, jij deed dit toch voor volgers?’. Dat is de druppel waarmee Mitchell echt het bloed onder ieders nagels vandaan haalt. Bij de mannen in de villa, maar ook bij de kijkers.

Gelukkig ziet ook Marvin zijn ware aard en vindt het verstandig dat Mitchell zijn vertrek aankondigt. Hij pakt zijn koffers maar weet zelfs van zijn vertrek een hele show te maken. Mitchell, je hebt genoeg aandacht opgeëist.

Dé zoen

Na zijn vertrek lijkt de sfeer gelijk te zijn verbeterd. Marvin laat weten dat hij Marnix en Tim de volgende dag graag meeneemt op date. Die date bestaat vooral uit masseren. Ja, en een klein kusje tussen Marnix en Marvin, waar we allemaal toch wel iets meer van hadden verwacht. Dan volgt de ceremonie en wordt bekend dat Dignum helaas moet vertrekken.

De heerlijke dramaschoppers Alastair, Sezer, Dignum en Mitchell zijn nu vertrokken uit de villa. Het kan vanaf nu alleen maar bergafwaarts gaan…