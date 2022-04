5 Stijltips: ’Zo combineer je de wijde broeken trend’

„We zijn de laatste tijd gewend om te dragen wat vooral lekker zit. Comfort staat voorop, dat is wel iets wat we geleerd hebben in coronatijd. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat we alleen maar de gemakkelijke kleding kiezen, zoals een joggingpants, en zodoende andere leuke trends missen (die ook gerust wel comfortabel zitten, dus dat terzijde).

Voor wat betreft de wijde broeken trend: daar kun je echt alle kanten mee op, want er is voor elk figuur en voor elke leeftijd wel een model te vinden, dat je bovendien zo kunt stylen zodat jouw eigen stijl/look ook behouden blijft. Deze onderstaande vijf stijltips vertellen je hoe je dat doet. Want je moet natuurlijk niet het idee hebben dat je een hobbezak draagt.

1. Flared jeans

Een ’flared’ jeans met wijde pijpen/flare pijpen in de stijl van de jaren negentig met een hoge taille en wijd uitlopende pijpen is heel geschikt om je benen een stuk langer te laten lijken, dus dat is een optische truc voor iemand met kortere benen. Heb je een slanke taille? Dan is een model met een hogere taille een extra tip, want zo lijk je ook nog eens superslank.

Vooral wanneer je een strakke tanktop (hoogzomer) of een strak T-shirt (slimfit) hierop draagt, ligt het accent op je slanke taille. De stelregel is sowieso dat je beter bij een wijde broek iets straks erop kunt dragen. Als je het koud krijgt, draag je daarop een strak gesneden spijkerjasje, zo is het ook net alsof je een heel pak draagt en dat oogt ook weer mooi als totaalplaatje.

Voor de durfals is een spencer (mouwloos) ook heel leuk te dragen op een jeans, want op die manier combineer je een tikkeltje tuttige/brave look met de stoere jeans. Deze spijkerlook maak je nog meer high end door daarbij een sandaal met hak te dragen of een enkellaarsje en een opvallende, kleurrijke crossbody bag. Ga je liever voor een sportievere look? Dan kun je de jeans dragen met een riante hoodie of sweater en een paar sneakers en bijvoorbeeld een rugzak.

2. Bandplooibroek

De lichtgekleurde bandplooibroek in Marlène Dietrich-stijl, maar dan bijvoorbeeld in het wit of in het beige, is echt overal mee te combineren. De broek mag ook gerust wat over de grond slepen als je sneakers eronder draagt, voor een wat stoerdere citylook. Eventueel ook te dragen met een oversized blazer of een wijdvallende los gedragen blouse, maar draag wel altijd iets straks direct erboven. Een riem geeft extra lengte en legt het accent op de taille.

Bij een linnen variant van de palazzobroek zijn er ook veel opties: deze oogt wat vlotter en je kunt er bijvoorbeeld ook een blouse op dragen die je deels in de broek stopt en waarbij je de rest (bijvoorbeeld de achterkant) eruit laat hangen. De bandplooibroek is bovendien een klassiek item en dat doet het ook goed op het werk, zo zie je er altijd representatief uit.

Ook leuk om eronder te dragen zijn de klassieke loafers in pasteltinten of juist felle kleuren. In combinatie met een hagelwitte katoenen blouse, gedragen op de jeans, staat dit ook heel fris. En niet te vergeten: draag er een opvallende zonnebril bij! Zo krijgt je oufit meteen een celebrity look.

3. Het mannenpak

Het pak, bestaande uit een wijdvallende broek en een bijpassende blazer, is helemaal hot dit seizoen. Je kunt het in basic kleuren vinden, maar ook in knalkleuren zoals fuchsia, groen, oranje, geel en lila. Omdat het pak zo keurig oogt, mag de top best een beetje opengewerkt zijn of een diep decolleté hebben, anders oogt het al snel te braaf.

Draag je de blazer dicht? Dan is zelfs een gekleurde beha of een haltertop alleen, waar je net een glimp van opvangt, al genoeg. Voor wat betreft het schoeisel: ben je klein van stuk en wil je groter lijken? Dan draag je er een hak onder. Als je lang bent, is een leren slipper of sneaker ook een prima optie.

4. De wijde beach broek

Dit is een hele luchtige, fladderende broek die je naar het strand draagt en waarin je ook door kunt naar een strandparty of een lunch ter plekke. Je kunt kiezen voor een effen exemplaar in zomers wit, makkelijk te combineren zwart of een felle kleur.

Maar natuurlijk zijn de geprinte exemplaren, passend bij je badpak en bij voorkeur van hetzelfde merk, nog leuker. En soms heb je geluk: dan is er ook nog een blouse, tuniek en/of pareo van dezelfde print. Die pareo kun je dan weer omslaan als een shawl en de tuniek kun je los als jasje dragen, zodat je ineens een heel pak draagt. Instant partyproof voor een fijn strandfeest!

5. Pyjamabroek

De trend van de zogenaamde ’pyjamabroek’ voor buiten de deur is er een die in de zomer weer opduikt. Denk aan zijden/satijnen broeken die luchtig om je lichaam vallen en voorzien zijn van tropische, bloemige of psychedelische prints en strepen in Deauville-stijl.

Hiermee kun je alle kanten op. Aan de bovenkant kun je daarop allerlei effen items dragen van hippe broderieblouses in bijpassende kleuren (maar wel effen bij een print van de broek) tot aan kraakheldere witte blouses, tops, bikinitops, badpakken en zelfs bij koudere avonden een hoodie of een sweater.

Eigenlijk is dit de enige wijdvallende broek waarop je iets wijds zoals een sweater kunt dragen, omdat het contrast van het luchtige materiaal en de stevige sweater goed op elkaar aansluit. Met daaronder een slippertje of een hippe sneaker is het plaatje compleet.”

