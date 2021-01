Virginia (49) hoeft door astma en PTSS geen mondkapje op, maar stuit op onbegrip

„Ik zag de BOA op het station recht op me afkomen, voordat hij zei dat ik mijn mondkapje moest opdoen. Door mijn zenuwen schoot ik direct in de verdediging en vertelde ik hem dat ik een medische reden heb om zonder mondkapje te reizen. Daar wilde hij absoluut niks over horen.

Hartkloppingen en paniek

Als ik een mondkapje draag, word ik benauwd. Ik kan daardoor last van hartkloppingen en paniekaanvallen krijgen. Dat komt doordat ik astma en PTSS heb, als gevolg van een meervoudig trauma. Toen ik hoorde dat er een mondkapjesplicht zou komen, was ik dan ook heel bezorgd. Ik dacht: mijn god hoe ga ik dit doen?

Toen het duidelijk werd dat ik door mijn astma een uitzondering op de maatregel ben, was ik heel blij. Het gaf me het gevoel dat ik nog bewegingsvrijheid had. Maar om die vrijheid te voelen, moet er wel recht gedaan worden aan mijn uitzonderingspositie.

Wanhoop

Dat wilde de desbetreffende BOA absoluut niet horen. Ik mocht mijn bewijs niet laten zien. Ik stond werkelijk perplex. Ik voelde een combinatie van wanhoop, omdat mijn recht niet werd erkend, en boosheid die echt uit mijn tenen kwam. Ik stond te trillen op mijn benen.

De discussie duurde een poosje. Ik werk in de gehandicaptenzorg, waar ik overigens geen mondkapje hoef te dragen, en ik was bang door een arrestatie mijn VOG kwijt te raken. Daarom ben ik uiteindelijk weggelopen, maar niet voordat ik riep: ’Als ik straks een enorme astma-aanval krijg, ben jij verantwoordelijk. Dit is puur machtsvertoon!’

Onwillig

Ik had gehoopt op een redelijke manier een gesprek met de BOA te kunnen aangaan, maar redelijkheid is er tegenwoordig echt niet meer bij. Uiteindelijk steunde maar één omstander mij. Andere dames stonden te giechelen. Mensen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan.

Ik denk dat dat komt doordat mijn beperkingen niet fysiek zichtbaar zijn. Men denkt dat ik onwillig ben, maar dat ben ik niet! Laatst werd ik bijvoorbeeld in mijn eigen supermarkt agressief aangesproken door een winkelende meneer. Als er op zo’n negatieve manier contact met mij wordt gemaakt, speelt mijn PTSS meteen op. Dat maakt het voor mij lastig om rustig te reageren.

Ik ben echt niet onbeschoft, maar ik wil wel gewoon mijn recht halen. Al is het ontzettend moeilijk en vermoeiend om je steeds te moeten verantwoorden. Ik kijk ook constant om me heen of iemand mij aankijkt. Het voelt echt alsof ik een paria ben.

Schreeuwen

Door wat er is gebeurd, is mijn PTSS enorm getriggerd. Ook ben ik hoogsensitief, wat betekent dat ik heel gevoelig ben voor spanning. Het BOA-incident heeft daardoor veel bij me losgemaakt. Ik heb letterlijk de boosheid van me af geschreeuwd in de douche. Inmiddels gaat het gelukkig wel weer.

Zolang iemand mij op een respectvolle manier benadert, wil ik het gesprek zeker aangaan. Maar vaak gaan ze over mijn grens heen. Ik zou willen dat mensen zich niet zomaar bemoeien met een ander, zolang ze niet weten wat iemands situatie is. Iedereen zou elkaar met respect en een glimlach tegemoet moeten treden.”