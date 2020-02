’Dankzij de Poolse timmerman is mijn libido weer hoog’

Verbouwing

We zitten midden in een grote verbouwing. Een aanbouw, een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Al weken zitten we in de troep. Ik wilde een ploeg laten aanrukken, maar mijn man kende een mannetje en die kende weer een ander mannetje - en nu zit ik met twee Poolse timmermannen opgescheept.

Ik werk thuis. Aan de ene kant handig omdat ik ze zo in de gaten kan houden, maar het leidt ook onwijs af. Niet alleen vanwege het lawaai, maar ook omdat ik dan toch even koffie ga maken en boterhammen smeer. Die nemen ze ook zelf mee, maar ik wil toch een beetje gastvrij zijn.

Communiceren doen we in gebrekkig Engels en soms hebben we misverstanden. Zo hoorde ik een keer iemand vanuit de tuin roepen, dus ik ging ernaartoe en vroeg aan de jongste van de twee of hij me soms nodig had? Hij keek me lachend aan: ’Yes, I want you.’ Ik bloosde ervan. Hij moest de waterkraan afsluiten, daarvoor wilde hij me waarschuwen. Maar nu werd er dus keihard met me geflirt, ook al was het onbedoeld.

Spanning

Sindsdien broeit er iets. Er gebeurt niets, maar er zijn wel steeds steelse blikken en dubbelzinnige opmerkingen. Hij komt vaker dan nodig in mijn werkkamer om wat te vragen en ik kijk hem langer aan dan verstandig is. We weten allebei dat we ermee moeten ophouden, maar die erotische spanning voelt gewoon lekker.

En omdat zij met z’n tweeën zijn, kan er ook niet echt iets gebeuren. Alles blijft binnen de perken. Alleen heeft hij me laatst verteld dat hij een paar dagen in z’n eentje komt, omdat zijn maatje dan voor een bruiloft in Polen is. Dat baart me zorgen. Want is dat niet de kat op het spek binden?

Libido

In mijn fantasie hebben we het al overal gedaan, met alle lichamelijke opwinding die daarbij komt kijken. De passie is weer helemaal opgelaaid, ook met mijn man. Dat mijn libido zo hoog is dankzij de Poolse timmerman, vertel ik er natuurlijk niet bij. Hoeft hij ook niet te weten, vind ik.

Niet zolang er niet écht iets tussen ons is voorgevallen. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als we met elkaar naar bed zouden gaan. En dat wil ik echt niet. Ik wil mijn man niet bedriegen. Maar ondertussen fantaseer ik me wel suf.

Sterke handen

Ik hoop maar dat van het een niet het ander komt als we straks helemaal alleen zijn in huis en er dus niemand is die ons kan terugfluiten. En dat ik misschien niets kan uitbrengen als hij zegt dat hij me wil. Of dat ik hem niet tegenhoud als hij me aanraakt met z’n sterke handen... Ik weet gewoon dat ik dan voor de bijl ga. Daarom had ik al bedacht dat ik die dagen naar een vriendin ga.

Ik had het zelfs voorgesteld aan mijn man. Maar hij vond een klusjesman alleen in ons huis geen prettig idee. Ik zei nog: ’Dan ga jíj toch een keer thuis werken?’ Maar dat mag volgens hem niet van zijn baas. Toen hij lastige vragen begon te stellen, over waarom ik per se die dagen op visite wilde, heb ik het maar snel afgekapt. Ik zou wel thuisblijven, geen probleem. Koffie?

En dus ben ik straks alsnog alleen met ’mijn’ Poolse timmerman. Ik verlang ernaar en tegelijkertijd vrees ik ervoor. Want ik weet wat er gaat gebeuren...”

