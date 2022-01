Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Liesbeth: ‘Na mijn scheiding wilde ik geen relatie, tot ik hem ontmoette’

Door Puk Jansen Kopieer naar clipboard

„Door onze gestrande huwelijken wisten we dat het ook mis kan gaan. Toch wilden Bjorn en ik nog een keer het avontuur aangaan.” Ⓒ Eigen beeld

Als je je jawoord geeft, denk je: dit is voor altijd. Maar helaas houdt een derde van de huwelijken geen stand. Liesbeth Laterveer (41) trouwde op kerstavond 2020 met Bjorn (43). Het was haar tweede huwelijk, hij stapte voor de derde keer in het huwelijksbootje. Ze hebben allebei kinderen uit hun vorige huwelijken.