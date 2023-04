Praat mee: Songfestival-duo Mia en Dion zongen weer niet toonvast: heb jij er nog vertrouwen in?

Gisteravond was het zo ver: de herkansing voor Songfestival-duo Dion en Mia. Deze keer was het optreden een stuk beter dan in de Spaanse hoofdstad, maar toonvast was het nog niet. Ze gaven deze week aan dat dit voornamelijk aan de techniek te wijden was. Gisteravond werd daar dan ook extra opgelet. Dit mocht helaas niet baten. Over drie weken worden ze al op het podium in Liverpool verwacht...

Meningen op Twitter

Songfestival-verslaggever Aran Bade was aanwezig bij het optreden en geeft een bondige samenvatting op Twitter.

Anderen op Twitter delen de mening van Aran.

Iemand anders denkt dat er met een lesje zangles nog wel verbetering in kan komen.

Praat mee

