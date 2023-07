’Mijn kinderen weten niet dat ik ben getrouwd’

„Het was een prachtige voorjaarsdag, onze trouwdag. Het Toscaanse licht leek nog wel magischer oranje dan anders. We waren er met twee van onze beste vrienden heen gevlogen en verbleven in een villa op een heuvel met prachtig uitzicht op bloeiende magnolia’s en oleanders. Het was een bescheiden ceremonie: prachtig, liefdevol en onvergetelijk. Ik zou het zo weer doen.

Sterker nog, ik zou het echt dólgraag nog een keer overdoen. Want het enige wat een grote schaduw op deze superdag wierp, was dat mijn dochters er niet bij waren. En dat was nota bene mijn keuze. Zij kunnen namelijk niet verkroppen dat ik al ’zo snel’ na het overlijden van hun vader een nieuwe relatie heb.

En als ik zeg ’zo snel’, dan bedoel ik: na een klein jaar. Mijn eerste, grote liefde had slokdarmkanker; een afschuwelijke ziekte, waarvan we alle fases, tot het einde toe, intens ’samen’ hebben beleefd. Na zijn overlijden en de uitvaart was ik kapot.

Maar wat er ook enorm inhakte, was om het verdriet van mijn jongvolwassen dochters te zien. Ze waren beiden een echt vaderskindje. Gelukkig hebben zij allebei een lieve vriend die een geweldige steun voor hen is. Ik daarentegen moest in dat akelig lege huis mijn nieuwe leven als weduwe vorm zien te geven.

En dat lukte slecht; ik heb elke millimeter van de bodem van de figuurlijke put verkend. Ik kon mij met geen mogelijkheid voorstellen dat ik ooit nog blij zou kunnen zijn of ergens om zou kunnen lachen. Laat staan dat ik ooit nog verliefd zou kunnen worden.

En toch gebeurde het: een half jaar geleden kwam Robert ineens weer op mijn pad. Inderdaad ’weer’, want hij is mijn allereerste vriendje. Ik kwam hem tegen in de bioscoop en we raakten niet meer uitgepraat. Lang verhaal kort, er was nog steeds een vonk, en hoewel ik die eerst nog probeerde tegen te houden, laaide die op.

Lange tijd hield ik het verborgen voor mijn dochters, omdat ik voorvoelde dat het niet goed zou vallen als ik een jaar na het overlijden van hun vader een nieuwe liefde zou voorstellen. Maar toen een van hen opmerkte dat ze zo blij was dat ik eindelijk weer wat vrolijker leek, kon ik het niet laten om voorzichtig te vertellen dat er weer iemand in mijn leven was.

Ik dacht dat ze blij voor me zou zijn, maar ze begreep er niets van en nam me de vlinders zelfs kwalijk. Ze heeft het onmiddellijk aan haar zus verteld en ook die kon het niet accepteren. ’Als jullie hem ontmoeten, vinden jullie hem vast heel aardig’, wierp ik nog tegen. Maar ze weigerden dat resoluut. En nog steeds.

Sindsdien zie ik mijn dochters steeds minder. Ik vind het afschuwelijk, maar kies toch voor mezelf, want Robert is heel lief en zorgzaam en maakt me supergelukkig. Dus toen Robert op een knie ging, kon ik alleen maar volmondig ’Ja!’ zeggen. Want het voelt zo goed tussen ons!

Ik was nog niet eerder getrouwd, mijn overleden partner vond trouwen onzin. Mijn dochters weten dus niets van ons huwelijk en het knaagt aan me dat ik zoiets belangrijks niet met hen deel. Ik wil het ze dolgraag vertellen, maar vrees dat ze het me niet zullen vergeven en dan ál het contact verbreken. Wat moet ik doen?”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

