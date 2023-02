Adje (72): ’Het voelt goed als jonge mannen de moeite nemen om met je te flirten’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet, ik ben niet het type dat op haar 72ste achter de geraniums zit of met een fiets rondtrekt. Ik sta nog volop in het leven. Twaalf jaar geleden ben ik naar Italië geëmigreerd. Ik was Nederland zat, het werd me te druk. Het vergde enorm veel moed en doorzettingsvermogen om alles achter te laten, maar ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Mijn huis ligt aan het einde van een landweg. Ik woon tussen de wilde zwijnen, wolven, herten en vossen. Het is behoorlijk solitair. Toch heb ik het drukker dan ooit. Ik geef kookcursussen, wine & foodtours en verhuur appartementen. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn. Eigenlijk zit ik alleen stil tijdens de winter.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik ben niet het zweverige type, maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat schoonheid van binnenuit komt. Zit jij lekker in je vel? Dan straal je dat ook uit. Ik voel me in Italië écht gezien en dat streelt natuurlijk wel je ego. Italianen laten me mooi voelen. Hier complimenteren 30-jarige mannen mij nog met mijn mooie benen. In Nederland zal dit niet snel gebeuren. Het voelt goed als jonge mannen nog de moeite nemen om met je te flirten. Daar ga je alleen maar meer van stralen.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Nee, nooit, maar ik lijk ook jonger. Tenminste, dat krijg ik te horen. Waarschijnlijk heb ik dat grotendeels aan mijn kledingstijl te danken. Ik kleed me beslist niet ouderlijk. Ik houd van gekke kousen en korte rokken. Zien je benen er nog goed uit? Dan kan je op je 72ste makkelijk een korte rok dragen. Ik heb altijd mijn eigen kledingstijl gehad en ga deze niet veranderen omdat ik de 65 jaar ben gepasseerd.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn benen, daar krijg ik ook de meeste complimenten over. Ik ben sowieso met niks ontevreden. Een vriendin somde ooit op wat ze allemaal aan zichzelf zou veranderen als ze er het geld voor had. Ik was met stomheid geslagen! Ik kon me heel slecht voorstellen dat je zoveel aan jezelf zou willen veranderen. Naar mijn idee heeft het allemaal met uitstraling te maken. Als je je goed voelt, zie je er ook goed uit. Stap ik een keer met het verkeerde been uit bed? Dan rijd ik gewoon met mijn honden naar een nabijgelegen marktje. Dat zorgt altijd voor een lach op mijn gezicht.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, zeker. Het is altijd mijn droom geweest om naar het buitenland te vertrekken. Ik voel dat Italië mijn eindbestemming is. Ik leef hier een heel basaal leven en geniet er met volle teugen van. Ik houd mezelf bezig met allerlei leuke projecten. Tijdens de coronaperiode hadden we hier een lockdown van zeven maanden. Dat was de ultieme test: in hoeverre was ik bestand tegen de eenzaamheid? Hoe zorgde ik ervoor dat ik niet in een depressie zou belanden? Ik besloot een van mijn dromen te verwezenlijken en begon mijn eigen kookboek te schrijven. Ik heb daarin de recepten van mijn buurtgenoten gebundeld. Zo bleef ik toch met de buitenwereld in verbinding staan!”

Heb je een levensles?

„Doe je niet beter voor dan dat je bent. Ik denk dat veel mensen niet zichzelf durven te zijn en dat is ontzettend zonde. Onthoud dat je baan en huis je niet definiëren. Durf in het diepe te springen en schuif je dromen niet voor je uit. Een van mijn vrienden droomde ervan om na zijn pensioen met een busje de wereld rond te trekken. Door een TIA kwam hij niet veel verder dan zijn woon- en slaapkamer. Heb je altijd willen motorrijden, bungeejumpen of reizen? Doe het dan nu, voordat het te laat is.”

