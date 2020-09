Daghoroscoop 3 september

VANDAAG JARIG

Het is voor een Maagd altijd nuttig te bedenken dat perfectie een geleidelijk proces is – het wordt niemand op een zilveren blaadje aangeboden. Zolang u uw best doet, steeds beter te presteren, dat relaties beter zijn vandaag dan gisteren of vorige maand, dan bent u op weg naar perfectie.

RAM

Een collega kan tot meer samenwerking bereid zijn dan u dacht. Als u zich goed kunt concentreren wordt een lastig karwei naar tevredenheid afgerond. Zorg dat u vanavond op deze productieve dag met genoegen kunt terugkijken.

STIER

Wees uiterst voorzichtig als u onderhandelt over onroerend goed of een financiële regeling. Het huis waarop u spontaan verliefd werd kan verborgen gebreken hebben of een voorstel heeft minder te bieden dan wordt voorgespiegeld.

TWEELINGEN

Een sollicitatiegesprek zal gunstig verlopen maar probeer geen vacature te vervullen waarvoor u niet geschikt bent of onvoldoende gekwalificeerd. Door onvermijdelijke veranderingen kunt u gerichter met geld omgaan.

KREEFT

Nieuwe buren kunnen vrienden worden; nodig ze uit voor een drankje. Maak ook een afspraak met een zus of broer die u lang niet hebt gesproken. De kans bestaat dat deze u een nieuwe partner wil voorstellen.

LEEUW

Contact met mensen ver weg kan nuttige informatie opleveren. Foutieve gegevens kunnen u op het verkeerde been zetten maar zijn makkelijk te corrigeren. Let op details. Besteed later vandaag tijd aan administratieve bezigheden.

MAAGD

Een gesprek met een oudere zal nuttig en informatief zijn. U kunt eindelijk over emoties praten die u had weggemoffeld. Besluiteloosheid en verwarring zullen verdwijnen. Doe vandaag wat u lang hebt uitgesteld.

WEEGSCHAAL

Bepaalde werkzaamheden of opdrachten kunnen zwaar op de maag liggen. Zet uw sterke en minder goede kwaliteiten op een rij en doe geen werk waarvoor u niet bent opgeleid. Een rendez-vous verloopt goed, zelfs als het stuntelig begint.

SCHORPIOEN

Het kan een geïnspireerde of inspirerende dag worden. Luister naar uw intuïtie en volg aanwijzingen. Vanochtend is uw creativiteit optimaal, later vandaag kunt u zich op praktische zaken richten. Koester u in de liefde van dierbaren.

BOOGSCHUTTER

Vraag om een duidelijke taakomschrijving als u solliciteert; de advertentie die u las kan een verkeerde indruk hebben gewekt. Ga meteen op zoek naar ander werk als een nieuwe baan niet aan uw verwachtingen voldoet.

STEENBOK

Ook als u gemotiveerd bent om veel werk te verzetten kan uw energie te wensen overlaten. Neem geen onnodig risico; u bent geneigd foute keuzes te maken. Ook investeren in onroerend goed is nu een minder goed idee.

WATERMAN

Uw partner kan zich afvragen wat er met u aan de hand is; stapte u met het verkeerde been uit bed? Of hebt u zich iets voorgenomen en moet dit nu koste wat het kost gebeuren? Doe vanochtend precisiewerk en richt u daarna op dierbaren.

VISSEN

Ouderen of bazen kunnen behoorlijk veeleisend zijn en er kan druk op u worden uitgeoefend om een opdracht eerder te voltooien dan eerder werd afgesproken. Kom voor uzelf op als u meer tijd nodig hebt om het werk goed te doen.