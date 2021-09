Daghoroscoop 22 september - Ontspan vanavond in de armen van je geliefde, Leeuw

VANDAAG JARIG

Hoewel je niet bang bent om confrontaties aan te gaan, is het verstandiger ze te vermijden. Focus op je inkomen; je kunt jouw financiële horizon verbreden via buitenlandse bedrijven, maar vermijd haast. Tracht te voorkomen dat relaties binnen de familie worden verstoord door afgunst.

RAM

Zet al je zintuigen op scherp en als je de bron van jouw ervaring aanspreekt kun je plotseling een beeld krijgen van je toekomst. Let op tekens en gebeurtenissen; het leven is je goed gezind. Via familie kun je financieel scoren.

STIER

Jouw stemming kan vandaag snel omslaan, zelfs zonder dat je dat beseft. Creatief en artistiek zit je in de lift; ga daar verstandig mee om. Zet ideeën op papier. Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging wil iemand jou daar graag bij helpen.

TWEELINGEN

Een mysterie lost zichzelf op; de laatste stukjes van een puzzel vallen op hun plaats. De mooiste dingen in het leven worden niet bevochten. Door routine positiever te benaderen verloopt je leven soepeler. Doe niet teveel tegelijk.

KREEFT

Velen van jullie komen nog dit jaar in aanmerking voor promotie. Is het er tot nu toe niet van gekomen, dan daagt het nog aan de horizon. Blijf scherp, want jouw kans komt onverwacht en waarschijnlijk uit onvermoede hoek.

LEEUW

Hoewel je artistiek begaafd bent, heeft jouw talent wel leiding nodig. Laat je inspireren en volg cursussen. Teneinde het meeste uit je gaven te halen moet je veelvuldig veranderen. Ontspan vanavond in de armen van je geliefde.

MAAGD

Je bent creatiever dan je denkt; maak er gebruik van en probeer iets nieuws. Inspiratie kan je een nieuwe richting op drijven. Met jouw taalvaardigheid kun je anderen met jouw woorden charmeren. Elke vorm van schrijven wordt begunstigd.

WEEGSCHAAL

Je bent gezegend met een grote creativiteit, maar die moet wel in banen worden geleid. Consulteer een mentor. Jouw fantasie en intelligentie kunnen een piek bereiken; noteer ideeën. Promoot jezelf; je bent toe aan vernieuwing.

SCHORPIOEN

Het leven heeft veel te bieden. Maak vakantieplannen. Beloof, ondanks je goede bedoelingen, niets waarvan je niet zeker weet of je het kunt nakomen. Spanning over een afspraak kan zo groot worden dat deze wel moet tegenvallen.

BOOGSCHUTTER

Creativiteit en artistiek talent bevinden zich op een hoogtepunt en de lof en erkenning van anderen zal je motiveren. Je bent toe aan een nieuwe actie waarin jouw gevoel, verstand en fantasie ten volle benut kunnen worden.

STEENBOK

Door je met interessante mensen te omringen kan het een fantastische dag worden. Als je vrolijkheid uitstraalt zullen anderen je ongevraagd met van alles helpen. Denk na over de keuzes die je hebt en hoe je er voor staat.

WATERMAN

Hard werken en discipline zijn nooit voor niets. Je kunt vandaag op het juiste moment op de juiste plaats zijn en je voordeel doen met een nieuwe kans. Mogelijk heb je hierop gewacht. Wat je wilt, kun je nu waarmaken.

VISSEN

Je bent creatiever dan anders; aanvaard een artistieke uitdaging die met jouw werk of hobby te maken heeft. Probeer niet alles alleen te doen; de inbreng van anderen zal je ten goede komen en dat in meer dan één opzicht.

