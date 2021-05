Wie gaat vanavond het Songfestival winnen?

Nederland

Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending, zal vanavond voor de eerste keer het Europees strijdtoneel betreden. Als gastland was Nederland namelijk al zeker van een finaleplaats.

Er zit ook een Nederlands tintje aan het optreden van Griekenland. Stefania, de Griekse inzending, komt oorspronkelijk uit Utrecht. Het Nederlandse publiek, zowel in Ahoy als voor de televisie, was lovend over haar optreden. Zal de winst naar een van deze twee gaan?

Opvallende optredens

Het Songfestival staat bekend om extravagante en opvallende optredens. Ook dit jaar vielen er een paar optredens op. Bijvoorbeeld de inzending van San Marino. Bij het liedje Adrenalina krijgt de zangeres bijval van een wel heel bekende artiest: Flo Rida.

Ook opvallend is de inzending van Finland: een metalband doet een gooi naar de winst. De inzending van Portugal maakte tijdens de tweede halve finale indruk. Commentatoren Sander Lantinga en Cornald Maas noemden het ‘het enige échte liedje’ van de avond.

Ook Zwitserland kreeg lovende reacties en scoort hoog op de lijst van de bookmakers. Daarnaast lijkt IJsland een van de favorieten. Helaas treden zij door een coronabesmetting binnen het team niet live op, maar het disco-pop nummer kan op veel positieve reacties rekenen.

Big five

Ook de ‘big five’ was al verzekerd van een finaleplaats. Daardoor zien we vanavond, op een voorproefje in de halve finale na, voor het eerst de inzending van Italië, Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Met name de Franse inzending gooit hoge ogen, het zou veel kijkers doen denken aan Édith Piaf, de wereldbekende Franse zangeres.

Praat mee

Ga jij vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival kijken en wie denk je dat er met de winst vandoor gaat? Is dit ook jouw favoriet die op jouw stem kan rekenen of dat niet? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!