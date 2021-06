Hoe maak ik mijn garderobe zomerproof?

Kim: „Eigenlijk worstelt vrijwel iedereen met het fenomeen ‘omschakelen van winter naar zomer’. Bijna niemand heeft zo veel ruimte in de kast om zowel dikke wintermode als luchtige niemendalletjes netjes naast elkaar geordend te hebben hangen. Of je moet van het no-nonsense-soort zijn dat niet al te veel kleding in de kast heeft hangen.

Downsizen

Helaas ben ik niet van dat laatste genre. Sterker nog, ik raakte afgelopen weekend onverwachts bedolven onder mijn eigen overdosis aan kleding. Een duidelijk signaal om te downsizen wellicht? Kan zijn. Maar zelfs nadat mijn kledingrek op zolder op mij viel, terwijl ik net mijn zomerse outfitjes screende op wel of niet doorgaan voor deze zomer, leerde ik er nog niet zo veel van. Het ging gepaard met een flinke klap. En ja, ik moest als een soort Houdini onder het rek én die stapels kleding tevoorschijn komen, maar toen eenmaal alles gesorteerd was gingen slechts zes items in de ‘Zak van Max’. De rest mocht voor geen goud weg.

Basis zomergarderobe: selecteren

Een bekend fenomeen, zo hoor ik van diverse stylisten als ik een rondje doe op zoek naar tips om de zomerkast op orde te krijgen. De stylisten zijn het eens: het is verstandig om niet te veel in de kast te hebben hangen, maar selecteren en vooral wegdoen blijft lastig. Kies daarom het ene jaar bijvoorbeeld voor felle kleuren en het jaar daarop voor pastels of nudetinten en maak het jezelf op die manier iets minder moeilijk. Zo lijkt het trouwens ook alsof je elk jaar weer nieuwe outfits gekocht hebt. De zomermaanden duren maar kort en met een stuk of 20 items kun je eindeloos combineren als je de juiste kleuren bij elkaar hebt. Een prima idee vind ik en ik ga dus voor de kleurrijke variant.

Zomergarderobe samenstellen met eyecatchers

Dit seizoen heb ik mijn twee kasten (exclusief zolder dus voor de restcollectie) ingedeeld volgens het tweedelingprincipe van styliste Lonneke Nooteboom. En dat is kinderlijk eenvoudig en superhandig zoals in haar boek te lezen valt. Links is de kast met de ‘eyecatchers’ oftewel de kleurige vrolijkheid en dus de opvallende kleding. In de rechter kast bevinden zich de basisitems in neutrale kleuren waarmee je altijd goed zit.

En het werkt! Het kost in de ochtend inderdaad slechts vijf minuten tijd om een outfit samen te stellen. Een item uit de kast met eyecatchers en dit afstylen met de basics, of juist omgekeerd. Overigens mag die eyecatcher ook een paar knalgele sandalen zijn of een felgekleurde zomerse shopper. Tip: ik heb intussen een paar favoriete setjes samengesteld waar ik me enorm fijn in voel en die hang ik ‘kant en klaar’ aan hangers buiten de kast, inclusief accessoires, zo voor het grijpen.

Stomen

Mijn zomerproof kast is dus in orde maar wel met een flink verkreukelde of geplette inhoud na een half jaar niet gebruikt te zijn. Maar daar heeft styliste Karin een oplossing voor: de handstomer. Dat leek me eerst iets voor profs maar intussen ben ik na de aanschaf van mijn SteamOne handstoomsetje helemaal om. Het kost een paar duiten (die mooie goudkleurige sandalen moest ik ervoor laten staan), maar het is het dubbel en dwars waard. In no time stoom ik elk kledingstuk fris en superglad en de onhandige sta-in-de-weg strijkplank met strijkijzer is ver weg opgeborgen. Had ik dat nou maar eerder geweten. De Hawaii-overhemden van de kids knappen er ook enorm van op en manlief heeft eindelijk weer een superglad overhemd. Pas op hoor, straks ga ik al het ondergoed nog stomen…

Tot slot niet onbelangrijk: hoe berg ik mijn zomerse schoeisel op? Ik geef toe dat ik al duizend en één methodes heb uitgeprobeerd van schoendozen met foto-afbeelding tot aan schoenenhouders die je opstapelt (en die direct omvallen) tot en met gammele schoenenrekjes. Eerlijk gezegd werken de simpele kratjes bij mij het best. Die zet ik onderin de kast (drie per kast). Gesorteerd per kratje op sneakers, sandalen, hakken, espadrilles, laarsjes en slippers. Makkelijk te vinden dus!

Mijn kast is op en top summerproof, dus laat die zomer nu maar komen en vooral… blijven!”

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.