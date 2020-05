Deel 17: ’Dit babyvirus is schadelijk voor mijn bankrekening’

Donderdagochtend een appje van een collega. Een dag eerder heeft hij verzocht of we er rekening mee kunnen houden dat hij de volgende dag niet komt. ’Mag ik jullie voorstellen aan …’, zo begint de begeleidende tekst bij de zoete foto van hem samen met zijn zoontje van een paar uur oud.

Nog geen etmaal later: ’Stine!’ Daarbij een foto van drie blije blonde koppies met hun net geboren zusje. Weer een dag later, het is zaterdag, ik heb weekenddienst. Onderweg naar de redactie een belletje van een verslaggever. „Ik ben vrij, zul je net zien dat er nu groot nieuws is in ’mijn’ dossier.” Wat zal het zijn? Een doorbraak in een moordzaak, een politieke rel, nieuws over coronamaatregelen... Ik spits mijn oren. „Wu Wen was inderdaad zwanger: er is een pandababy geboren in Rhenen!”, klinkt het opgetogen aan de andere kant van de lijn.

Bevallen

In de dagen erna gaat het door. Elon Musk is vader geworden van zijn zesde zoon. X Æ A-12 heet het joch. In deze onzekere tijden weet ik één ding zeker: wij zullen zeker niet voor die naam kiezen. Ook DJ Tiësto en zijn 28-jaar jongere vriendin verwachten een kindje. In Artis komt een olifantje ter wereld. Barbie zwanger. Tess Milne en Eva van Wijdeven bevallen van een zoontje...

Ligt het aan mij of is er meer babynieuws dan anders? Het is natuurlijk wel lente, dus dat zou in zekere zin kunnen. Maar ik kan onze nieuwssite niet openen of het babynieuws staart mij aan. Dit lijkt meer dan normaal. Of heeft het te maken met mijn veranderde referentiekader? Zogenaamde selectieve waarneming? Als in: koop je een nieuwe auto, zie je ’m opeens overal!

Antistoffen

Ik kan maar één conclusie trekken: ik ben officieel bevangen door het babyvirus! Ik ben medicus noch viroloog of psycholoog. En toch ben ik ervan overtuigd dat dit virus gezond is. Voor dit virus hoef ik niet op zoek naar antistoffen.

En blijkbaar klik ook ik op de voorgeschotelde berichten, zodat ik word overspoeld door babyreclames. Die zijn overal. Op de nieuwssites die ik bezoek, op sociale media, zelfs op bouwsites waar ik naartoe navigeer voor de verbouwing die inmiddels in de afrondende fase zit. Waar ik tot nu toe gedisciplineerd de reclame-uitingen wist te negeren, ben ik er nu ontvankelijk voor.

Verleiding

Zelfs een met mijn vrouw gemaakte afspraak - ’We bestellen geen babyspullen tot het eind van de verbouwing’ - is gesneuveld: stiekem heb ik iets besteld. Ik kon de verleiding niet weerstaan; het zag er gewoon zo schattig uit! Dat moet onze baby ook goed staan.

Kleren en kussens komen altijd wel van pas, maar of dit nou echt nodig was om te bestellen? Mijn hersens antwoorden resoluut: ’Nee’. Maar mijn hart is overtuigd: ’Natuurlijk!’. Het babyvirus slaat dus direct op mijn hart. Niet schadelijk voor de grootste spier van het menselijk lichaam maar wel voor iets anders: mijn bankrekening...