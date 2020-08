’Gun kinderen een leven zonder camera’s’

Echt bizar dat er geen wetten en regels zijn rondom het gebruik van kinderen door influencers om geld te verdienen. Spondeal na spondeal wordt binnen geharkt en de kinderen staan dag in dag uit op Instagram en Youtube. Soms zelfs naakt!

Online

Ik gun het ieder kind om op te groeien met relatieve privacy, zonder te moeten performen voor een camera, zonder dat duizenden onbekenden meekijken naar de struggles die horen bij het opgroeien, zonder dat Jan en alleman zomaar foto’s van je kan opslaan en verspreiden. Zonder dat vreemden online meningen hebben over alles wat je doet.

Van deze kinderen is alles openbaar terug te vinden, hun halve leven staat online zonder dat ze daar zelf een keuze in hebben, allemaal zodat de ouders geld kunnen verdienen. Zoek een baan. Zet je eigen hoofd online. Zet je eigen billen online for all I care, maar toch niet die van je kind?

In het laatje

Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. Waarom is hier geen aandacht voor? Zijn er geen wetten die deze kinderen beschermen? Voor zover ik weet zijn die er wel als een kind bijvoorbeeld acteert, maar het is 2020. Social media bestaat al even. Bescherm kinderen, gun ze een leven zonder camera’s met relatieve privacy en zonder dat ze geld in het laatje hoeven te brengen. Zonder dat alles online staat.