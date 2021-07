Lisette (42): ’Als de kinderopvang gratis was, zou ik meteen weer gaan werken’

„Momenteel is de financiële rolverdeling bij ons thuis vrij traditioneel. Mijn man werkt fulltime en ik zorg voor de kinderen. Toch is dit weleens anders geweest. Toen ik mijn man Sander (48) leerde kennen, werkte ik nog fulltime. Ik heb twee hbo-opleidingen afgerond en was op dat moment werkzaam in het toerisme. Ik woonde destijds in Den Haag en hij in Beverwijk. Vrij snel nam ik het besluit om in Beverwijk te gaan werken en bij hem in te trekken, hierna zijn we getrouwd en werd ik zwanger van de tweeling.”

Kinderopvang

„Ik ben na de geboorte van de tweeling parttime blijven werken. De kinderen brachten we in die tijd vaak naar mijn schoonouders. Toen ik zwanger werd van Thor (6) gaven ze echter aan dat het hen eigenlijk een beetje te veel werd. Wij zijn toen gaan kijken naar de mogelijkheden. De krappe toeslagen deden ons uiteindelijk beseffen dat de kinderopvang voor ons geen optie was. Wij zouden in totaal maar 100 euro in de maand overhouden en als ik meer zou gaan werken, zouden we zelfs extra moeten bijbetalen. Natuurlijk moet je naar beide inkomens kijken, maar aan het einde van de maand zouden wij er in totaal zelfs op achteruit gaan.”

„Mijn man was destijds de grootverdiener, dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven en fulltime voor de kinderen te zorgen. Als ze de kinderopvang gratis zouden maken, zou ik meteen gaan werken. Maar ik wil niet dat zo’n groot deel van mijn salaris naar de kinderopvang gaat. Natuurlijk vind ik het weleens jammer dat ik niet werk en daardoor weinig tijd voor mezelf heb. Maar ik kan nu wel bij alle mooie en ontroerende momenten van mijn kinderen zijn. Anders zou ik ze om 6 uur ’s avonds doodmoe ophalen, terwijl ze een paar uur later alweer naar bed moeten.”

Lisette met haar man en kinderen Ⓒ Mel Buter

Overgekwalificeerd

„Door de jaren heen heb ik wel geprobeerd om een baan te vinden die makkelijk is te combineren met het moederschap. De functies waarvoor ik in aanmerking kom, zijn fulltime en dat wil ik gewoon niet. Verder krijg ik vaak te horen dat ik overgekwalificeerd ben. Ik hoef niet door het glazen plafond te breken. Ik wil gewoon een leuke baan. Het maakt mij niet uit of dat bijvoorbeeld in een speelgoedwinkel is, als ik er aan het einde van de maand maar iets aan overhoud.”

Huishouden

„Ik ben thuisblijfmoeder, maar dat betekent niet dat alle huishoudelijke taken bij mij komen te liggen. Mijn man staat in principe altijd eerder op en dan zorgt hij ervoor dat het ontbijt en de lunchtrommels voor de kinderen klaarstaan. Ik zorg er dan voor dat iedereen aangekleed beneden komt en klaar is voor school. Ook doet hij het vuilnis en de afwasmachine. Het koken wordt bij ons afgewisseld.”

„Tijdens de lockdown heb ik mij over het thuisonderwijs van de kinderen ontfermd. Mijn kinderen hebben tijdens deze periode helemaal geen achterstand opgelopen, omdat ik ze fulltime kon helpen. Ik hoef geen conference call te doen, terwijl iemand naast mij een dictee aan het maken is. Veel andere ouders konden het moeilijk combineren met hun werk, maar mijn kinderen waren vaak om 11 uur ’s ochtends al klaar met school.”

Emancipatie

„Toen Sander en ik elkaar leerden kennen, kwam ik uit een situatie waarin ik mijn eigen boontjes moest doppen. Ik woonde alleen en had mijn eigen inkomen. Nu ben ik financieel afhankelijk van een ander. Ik heb het daar in het begin wel moeilijk mee gehad, maar mijn man erkent gelukkig ook dat het huishouden zonder mij niet zou draaien. Wat van hem is, is van mij en ik hoef ook absoluut geen toestemming te vragen voordat ik iets van onze gezamenlijke rekening koop. Ik beheer zelfs alle financiën.”

„Ik ben blij dat ik thuis bij mijn kinderen kan blijven. Ik heb alles mogen meemaken: alle eerste stapjes en woordjes. Dat is het voor mij dubbel en dwars waard. Voor de vrouwenemancipatie is het denk ik wel heel belangrijk dat de kinderopvang gratis wordt. Je hoort veel mensen roepen: ’We leiden al die vrouwen op en dan gaan ze parttime werken’. Maar is dat omdat ze dat zelf willen? Ik denk het niet.”

Meedoen aan deze rubriek?

