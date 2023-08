Praat mee: Moet de overheid mensen stimuleren meer kinderen te krijgen?

We leven al meer dan een halve eeuw in een tijdperk van geboortebeperking. Sinds het einde van de jaren '50 is in ons land het geboortecijfer bijna gehalveerd. Het gemiddeld aantal geboorten per vrouw is inmiddels gedaald naar 1,6.

Dat getal moeten we weer opkrikken, vinden Kardol en Schols. “De arbeidsmarkt schreeuwt om arbeidskrachten”, schrijven ze begin deze week in Trouw. “Alleen al in de zorg komen we over tien jaar meer dan 130.000 arbeidskrachten tekort.” De oorzaak hiervan is de vergrijzing van ons land.

De overheid kijkt nu vooral naar meer werkuren, een hogere pensioenleeftijd en arbeidsmigratie om de tekorten op te vangen. Volgens de hoogleraren zijn dat alleen niet de beste oplossingen.

„Het aantal arbeidsmigranten zal door de vergrijzing uiteindelijk afvlakken”, leggen ze uit in hun artikel. Omdat het daarnaast een grote uitdaging is om bijvoorbeeld de verblijfsduur van arbeidsmigranten af te stemmen op veranderingen in onze economie, ligt het volgens de hoogleraren meer voor de hand om het geboortecijfer een flinke boost te geven.

In de meest recente aflevering van de NPO Radio 1-podcast Dit is de dag vertelt hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols dat hij tevreden zou zijn met 2 tot 2,5 geboorten per vrouw. Daarbij benadrukt hij: “We willen - en kunnen - niemand dwingen. Vrouwen zijn geen broedmachines.” Ook legt hij uit dat maatregelen geen invloed mogen hebben op de huidige levensstijl van de bevolking. Hij wil daarom ook een hogere kinderbijslag, uitbreiding en betere toegankelijkheid van voorzieningen voor kinderopvang.

9,7 miljard mensen

Lang niet iedereen is voorstander van dit plan. In dezelfde Dit is de dag-aflevering erkent bioloog en paleontoloog Jelle Reumer dat er te weinig mensen zijn om voor de ouderen te zorgen. Hij ziet echter een groter probleem; overbevolking. De wereldbevolking groeit namelijk nog steeds flink. Volgens een studie van de Verenigde Naties uit 2022 lopen er over dertig jaar zo’n 9,7 miljard mensen rond op onze aarde. “En die moeten allemaal eten en stoten allemaal CO2 uit”, aldus Reumer.

Kardol en Schols zien dit probleem ook en snappen het belang van geboortebeperking. “De explosieve groei van de wereldbevolking kan leiden tot wereldwijde schaarste aan noodzakelijke grondstoffen en tekorten aan voedselbronnen”, schrijven ze in het Trouw-artikel. Toch dienen zich té veel doemscenario’s op kortere termijn aan om de maatregelen te beperken tot meer werkuren, een latere pensioenleeftijd en arbeidsmigratie, vinden de hoogleraren. Het geboortecijfer moet ook omhoog, schrijven ze.

