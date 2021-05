Moeten de middelbare scholen weer volledig open of niet?

Door de daling in coronabesmettingen vindt het OMT het verantwoord middelbare scholen volledig te openen vanaf 31 mei. Ook hoeven leerlingen op het voortgezet onderwijs vanaf dat moment geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit betekent dat het middelbaar onderwijs weer met volledige klassen kan draaien. Volgens Onderwijsminister Arie Slob is dit van groot belang voor het welzijn van de leerlingen en voor hun schoolprestaties, aldus De Telegraaf.

Zelftesten

Wel moeten de leerlingen afstand houden van hun docent en moeten ze twee keer per week een zelftest doen. Test er iemand positief, dan gaat de gehele klas in quarantaine. Bij kinderen tot 16 jaar moeten beide ouders wel toestemming geven voor een test. Wanneer ouders niet bereid zijn hun kinderen te laten testen, worden eventuele besmettingen wellicht niet opgespoord.

Docenten nog niet gevaccineerd

Niet iedereen is te spreken over de heropening. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs bleek dat ruim de helft van de docenten niet zit te wachten op de volledige heropening van het voortgezet onderwijs, is te lezen in De Telegraaf.

Zij zouden zich niet veilig voelen omdat het overgrote deel nog niet gevaccineerd is. Het ministerie liet weten dat de komende weken steeds meer leraren een oproep voor een vaccin zouden krijgen. Maar zouden alle docenten misschien voorrang moeten krijgen op een prik?

Negatieve gevolgen zomervakantie

Daarnaast waarschuwt het OMT dat de volledige opening van middelbare scholen negatieve gevolgen voor de zomervakantie kan hebben. De volledige opening zal leiden tot een ‘aanzienlijke’ stijging in coronabesmettingen. Wanneer leerlingen hun ouders besmetten, kunnen geplande vakanties in gevaar komen.

Praat mee

