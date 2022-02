Daghoroscoop 4 februari - Wat liefde betreft zit jij goed, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Vriendschappen zullen gedijen als je bij mensen betrokken raakt die in de financiële sector actief zijn. Je kunt ze ontmoeten in je naaste omgeving en in intellectuele kringen. Jouw liefdesleven zal dit jaar een bescheiden verloop hebben en dat betekent dat het blijft zoals het is. Dat is dus rustig.

RAM

Er kan liefde en vriendschap tot bloei komen. Er is niet veel geld voor nodig om iemand jouw affectie te tonen, maar een gevoelige instelling is wel essentieel. Toon empathie voor een vriend of collega die een schouder nodig heeft.

STIER

Liefde speelt vandaag een rol in het leven van velen. Een nieuwe relatie kan het jou onmogelijk maken je aandacht op iets anders te richten. Vergeet werk en verstop je samen. Sommigen zullen hun verantwoordelijkheden echter moeten nakomen.

TWEELINGEN

Sla geen uitdaging af als je carrière in het geding is. Duw hard en grijp hoog als je met obstakels te maken krijgt. Er lijkt sprake van een huwelijksaanzoek of ander voorstel van iemand uit een andere cultuur. Maak vakantieplannen.

KREEFT

Iets wat te maken heeft met je loopbaan of zakelijke belangen wordt belangrijker. Een goed moment om een eigen bedrijf te starten of een lening aan te vragen. Echtparen kunnen aan extra fondsen komen via naaste familie.

LEEUW

Er is sprake van veel kosmische activiteit. Misschien ga je trouwen of zet je een zakelijk partnerschap op touw. Een goed moment om je aan te sluiten bij mensen met wie jij een speciale band hebt. Samen blijf je tegenslag de baas.

MAAGD

Geen dag om niets te doen of rond te hangen. Maak plannen en bespreek ze met je partner. Wat je ook gaat doen, doe het rustig. Jouw neiging om er hard tegenaan te gaan kan tot vervelende consequenties of een ongeluk leiden.

WEEGSCHAAL

Waar het liefde betreft zit jij goed. Je kunt rekenen op veel sociale contacten en tot 2 maart ook nog een flinke dosis plezier. Zorg dat de koelkast goed gevuld is zodat onverwacht bezoek jou niet in verlegenheid brengt.

SCHORPIOEN

De noodzaak om voorrang te moeten geven aan wat nu moet gebeuren kan tot frustratie leiden en tot een aanval van humeurigheid. Speel niet voor martelaar; zie situaties eerlijk onder ogen en handel dienovereenkomstig.

BOOGSCHUTTER

Als je de afgelopen weken meer hebt uitgegeven dan de bedoeling was, zul je blij zijn als de situatie nu verbetert. Je zult je goed kunnen uitdrukken tegen de mensen die jij liefhebt. Schrijvers van fictie zijn geïnspireerd.

STEENBOK

De periode tot 1 maart kan goed uitpakken of juist moeilijk, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Je kunt materieel bezit en geld aantrekken, maar ook mensen. Moeilijkheden kunnen voortvloeien uit jouw hang naar uitbundigheid.

WATERMAN

Afwisselende trends houden het leven spannend. Voer constructieve veranderingen door in het geval dat je financiële situatie niet in orde is. Een nieuwe kosmische cyclus stelt jou in staat iets brutaals te beginnen.

VISSEN

Een plan kan met een redelijke kans op succes van start, maar leg je uitgaven aan banden. Laat je niet overtuigen door advertenties of andermans opvattingen. Bestrijd geldzorgen met een gedegen budget. Sportief kun je scoren.

