Daghoroscoop 26 mei, haal de broekriem aan, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Qua financiën zal het komende jaar veel overeenkomst vertonen met het afgelopen jaar. Als je momenteel geen werk hebt zullen er mooie kansen zijn. Je sociale leven zal evenwichtig verlopen. Je kunt met een operatieve ingreep te maken krijgen als je je lichaam te zwaar belast.

RAM

Om confrontaties te voorkomen zul je voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Plannen kunnen de mist ingaan als je overtuiging een negatieve invloed heeft op je activiteiten. Het kan nuttig zijn de door jou gekozen weg te heroverwegen.

STIER

De kosten van opgroeiende kinderen kunnen zozeer de pan uitrijzen dat je er geld voor opzij moet zetten. Het hebben van kinderen is niet goedkoop, maar de vreugde die zij je hopelijk bezorgen maakt het allemaal de moeite waard.

TWEELINGEN

Als je met mensen samenwoont die op je zenuwen gaan werken is het tijd om te vertrekken. Dat geldt ook voor echtparen die genoeg van elkaar hebben. In feite zullen de meesten van je profijt hebben van nieuwe contacten.

KREEFT

Houd rekening met een mate van stress of uitputting. Jaag jezelf niet zozeer op dat je je inspanningen moet opgeven, want dan komt elke activiteit tot stilstand. Impulsief of gehaast gedrag zal contraproductief blijken.

LEEUW

Ontspan en doe kalm aan ook al zal je dat moeite kosten. De eisen van een druk werkend leven kunnen roet in het eten gooien waar het ontspannende activiteiten betreft. Je zult je beter voelen als je dagelijks tijd reserveert voor fitness.

MAAGD

Deze dag kan je emotioneel aangrijpen als een reeks vervelende gebeurtenissen je tijdelijk van de wijs brengt. Het zal moeilijk zijn om een uitbarsting te vermijden, maar daarna breekt een periode aan van rust en excuses.

WEEGSCHAAL

Bewaar je gezonde verstand als verwarring zijn intrede doet. Als je het gevoel hebt dat iets waarbij je betrokken bent niet correct is, trek er dan je handen van af. Kies liever de veilige kant dan je op drijfzand te begeven.

SCHORPIOEN

Vraag je eens af waar je geld blijft. Een contributie die voortdurend omhoog gaat kan te kostbaar worden. Leg je erbij neer als situaties veranderen, haal de broekriem wat aan en blijf het leven van de positieve kant bekijken.

BOOGSCHUTTER

Liefst doe je de dingen op je eigen manier. Anderen kunnen daarop echter heftig reageren. Door mensen te dicteren wat zij moeten doen roep je weerstand of een conflict op. Wees wat flexibeler waar het anderen betreft.

STEENBOK

Denk eens ernstig na over je huidige situatie. Hoewel je graag naar het verleden kijkt is het verstandiger je op het hier en nu te richten. Denk na over je plannen en identiteit en doe al het mogelijke om oude hebbelijkheden te elimineren.

WATERMAN

Als je je niet soepel opstelt zul je je naderhand de haren uit het hoofd trekken en knarsetanden. Word niet wanhopig als de trend negatief is want dat is over een paar dagen weer voorbij. Blijf rustig en daag niemand uit.

VISSEN

Veranderingen zullen in je voordeel zijn ook al denk je misschien dat bepaalde omstandigheden in je nadeel werken. Bekijk zaken eens uit een andere hoek. Gebruik de ideeën van een inventieve kennis om een probleem op te lossen.

