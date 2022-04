’Ik wil mijn kind (1) genderneutraal opvoeden, hoe doe ik dat?’

„Ons kindje is geboren als een meisje en ze is nu één jaar oud”, schrijft Gina. „Mijn man en ik vinden het heel belangrijk dat ons kind zich later vrij voelt om te zijn wie ze is. We willen haar daarom genderneutraal opvoeden en zo veel mogelijk wegblijven van jongens- en meisjes-stereotyperingen.”

„Toch vind ik het lastig om te beoordelen waar ik goed aan doe. De meeste voor de hand liggende dingen, zoals niet alleen poppen kopen en roze kleertjes aantrekken, snap ik. Maar ik ben zo bang dat ik onbewust toch in stereotyperingen val en haar ’meisjesachtig’ behandel. Waar doe ik goed aan?”

Geen blauwdruk

Sam van den Berg, bestuurslid bij belangenorganisatie Transvisie en zelf ook ervaringsdeskundige als ouder, vindt ten eerste dat Gina niet bang hoeft te zijn dat ze het fout doet. Er is geen blauwdruk voor een genderneutrale, oftewel een non-binaire opvoeding, zegt ze. „Je kunt geen fouten maken. Als je doet wat voor jou goed voelt en waarvan je denkt dat je kind er baat bij heeft, kun je jezelf niets kwalijk nemen.”

Faciliteren

Van den Berg en haar ex-partner, beiden transpersonen, kregen samen twee biologische kinderen (5 en 2) die ze non-binair opvoeden. Ze hebben ervoor gekozen om zich niet in te lezen, maar alles op gevoel te doen. „Als je boeken leest, krijg je 110 opvoedmethodieken voor je neus die geen van allen voor honderd procent op jou en je kind van toepassing zijn. Wij zorgen ervoor dat we onze kinderen faciliteren in alles. We zorgen er dus voor dat alles aanwezig is, jurkjes, broeken, shirts, topjes: de kast hangt vol met alle soorten kleding en onze kinderen kiezen zelf wat ze op een dag aantrekken.”

Aanspreekvorm

Van den Berg en haar ex-partner bewegen dus met de kinderen mee. „Als er behoefte is aan een tutu, wordt er een tutu gekocht, en als ons kind een voetbal wil, krijgt hij een voetbal. We noemen onze kinderen ook ’hij’ en ’hem’ op dit moment. Ik adviseer om dat te doen totdat kinderen de leeftijd bereiken waarop ze zich echt kunnen identificeren. Als je al vanaf de geboorte voorzichtig doet en kinderen aanspreekt met ’hen’, dan ben je eigenlijk al voor ze aan het invullen. Laat een kind zichzelf maar identificeren en realiseer je dat dat op 1-jarige leeftijd echt nog niet hoeft.”

Alle kleuren

Je hoeft daarom ook niet al te voorzichtig te zijn met kleuren, vervolgt Van den Berg. „Vaak zie je dat non-binaire ouders het gewend raken om veel witte en neutrale tinten aan te schaffen, omdat blauw of roze niet kan. Dat is larie. Een kind kiest zelf wel, en je merkt gauw genoeg welke kleuren wel en niet in de smaak vallen. Ook hier geldt dat je dat niet voor een kind hoeft in te vullen.”

Vragen stellen

Als je kind wat ouder is, kun je het gesprek aangaan. „Dat hebben wij zelf ook gedaan bij onze oudste, Ties. Toen hij 3,5 was, vroegen we: ’hoe voel jij je?’. Hij voelt zich een jongetje en wil dat we ’hij’ zeggen. Omdat de antwoorden van 3-jarigen nooit consistent zijn, is het aan te raden om de vraag op andere momenten nog eens luchtig te herhalen. Dan breng je duidelijk in kaart hoe je kind zich identificeert.”

Jongens- en meisjesdingen

Van den Berg benadrukt dat een kind als een blanco canvas geboren wordt en nog helemaal geen associaties heeft bij jongens- of meisjesdingen. „Natuurlijk zit enige vorm van vrouwelijkheid of mannelijkheid er wel ingebakken door het geslacht dat een kind bij de geboorte heeft, maar het ligt er ook maar helemaal aan hoe jij daarmee omgaat. Als je een jongetje alleen maar auto’s geeft, zal hij minder snel aangeven dat hij een pop wil. En ook al heeft je kind zich eenmaal als ’hij’ geïdentificeerd, zoals Ties, betekent dat niet dat je dan maar puur moet faciliteren in wat jij als ’jongensdingen’ ziet. Ties heeft nog steeds soms zin om een jurkje aan te trekken.”

Ouderwetse normen

Gina hoeft zich volgens Van den Berg niet zo’n zorgen te maken dat ze haar kindje onbewust toch op een ’meisjesachtige’ manier opvoedt. „Mensen die kiezen voor een non-binaire opvoeding, zullen sowieso al minder snel vervallen in dit soort patronen. Het is inderdaad waar dat het helaas nogal ingebakken zit dat jongens harder moeten zijn dan meisjes. Jongens worden de man in huis en hebben meer eelt op de handen nodig. Dat zijn ouderwetse normen en ik geloof er niet in dat die er nou zozeer in zitten bij ouders die hun kind non-binair opvoeden. Zolang je maar heel goed weet wie je kind is en zolang je er zeker van bent dat het zich vrij kan uiten, doe je niets verkeerd.”