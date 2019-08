Zo worden jouw voeten weer lekker poezelig

1. Voetenbadje

Dit is één van onze favorieten; een warm badje voor je zere voeten! Maak er een relaxmomentje van: plof op de bank, zet je favoriete serie aan en laat je voeten helemaal tot rust komen. Voeg wat soda of badzout toe om je voeten extra te verzachten. Je kunt verschillende voetbadjes proberen, denk aan eentje met etherische oliën, (kamille of pepermunt)thee of een rijstbad. Sommigen raken op deze manier zelfs van hun kalknagel(s) af!

2. Massage

Je kunt kiezen voor een professionele massage om je voeten - en misschien wel je hele lichaam - tot rust te laten komen. Maar je kunt je voeten ook zelf masseren. Plaats bijvoorbeeld een tennisbal onder de holte van je voet en beweeg je voet langzaam heen en weer. Dit vermindert de druk op de gevoelige punten van je voet. En smeer je voeten (vergeet je hielen niet!), schenen en kuiten in met een vochtinbrengende crème voor een verzorgd uiterlijk.

3. Strekken

De meest gemakkelijke én goedkope tip die we je kunnen geven; je voeten regelmatig strekken! Dit doe je door al je tenen vast te pakken en deze in het geheel naar boven en naar onderen te bewegen. Maar vervolgens twintig cirkelbewegingen vanuit je enkels.

4. IJs

Last van opgezwollen voeten? Of wil je je voeten gewoon wat verkoelen? Probeer dan speciale ijszakken (ice packs) of gebruik een gewone zak ijs, gewikkeld in een theedoek. Plaats het ijs nooit direct op je voeten; direct contact is niet goed. Gebruik het ijs sowieso niet langer dan twintig minuten, om te voorkomen dat je voeten te koud worden.

5. Koud-warm methode

Ga op de rand van het bad zitten (of pak een stoeltje) en houd je voeten onder de douchekop. Laat afwisselend koud en warm water over je voeten stromen en eindig met koud water. Het verschil in temperatuur zal niet alleen je voeten, maar je hele lichaam opwekken.

6. Arnica

Tip van de redactie! Heb je echt alles geprobeerd, maar heb je nog steeds zere voeten? Probeer dan eens Arnica, een homeopathisch middel dat kneuzingen en blauwe/pijnlijke plekken helpt te verlichten. Maar het helpt - volgens een aantal VROUW-collega's - ook tegen vermoeide voeten. Het is te verkrijgen als zalf, gel en olie.

Deze tekst werd mede mogelijk gemaakt dankzij de site 'Menselijk Lichaam'.