’Ik ga wèl op vakantie naar het buitenland!’

Normaal gesproken is op vakantie gaan iets leuks. Iets waar je weken of zelfs maanden naartoe leeft en waar je je ontzettend op verheugt. Ook ik word heel erg gelukkig van de vrijheid om daar op de wereld te gaan kijken waar ik wil. Inmiddels heb ik alle continenten weleens bezocht. Kampeerde ik soms, sliep in achteraf hotelletjes voor een paar euro per nacht, overnachtte ik in superdeluxe hotels... Ik genoot, alle keren dat ik elders dan thuis sliep, van de nieuwe omgeving en het land waar mijn bed stond.

Beladen onderwerp

Maar momenteel is vakantie een beladen onderwerp. Het lijkt wel of je er niet meer van mag genieten. Allereerst is er de vraag of het ’noodzakelijk’ is dat we überhaupt op vakantie gaan. Want ondanks dat veel Europese grenzen open zijn en we van de overheid weer wat meer bewegingsvrijheid hebben gekregen, zie ik nog steeds op matrixborden staan dat we niet onnodig moeten reizen. Ik ben er nog steeds niet achter wat de overheid allemaal onder ’(on)nodig’ schaart, maar ik kan me niet voorstellen dat een week rondtoeren voor je lol nou echt heel erg nodig is…

Dan de volgende vraag: ’Is het wel veilig in het vakantieland van je keuze?’ Als ik twitter moet geloven dan beland ik in Frankrijk in een burgeroorlog, draag je in Italië de godganse dag een mondmasker en blijft Scandinavië voorlopig potdicht. En naar Spanje mag je van Lewis Hamilton ook niet meer heen. Maar volgens het RIVM mag het allemaal wel. Code geel en vanaf 21 juni gold die ook voor Spanje. Maar hoe dwingend al die reisadviezen ook klinken; de overheid benadrukt wel dat een reis naar het buitenland onze eigen verantwoordelijkheid blijft en dat de adviezen niet bindend zijn. Dus breekt de pleuris weer uit, dan betaal je zelf je terugtocht. Met andere woorden; ’zoek het uit, je bent gewaarschuwd.’

Milieulobby

En ik mag al helemaal niet op vakantie van de milieulobby. Want ik moet me schamen als ik in een vliegtuig stap en/of wanneer ik onderweg naar mijn vakantieoord een paar tanks leeg rijd. Al dat onnodige globetrotten is een aanslag op de aarde. Je moet met de fiets of een trein als je de flight-shamers moet geloven. Maar dat laatste mag dus weer niet, want alleen voor noodzakelijke reizen… Maar voortaan thuisblijven doe en wil ik niet. Dus de lol van het plannen van een vakantiereisje gaat er op deze manier wel een beetje vanaf zou je denken. Nou... bij mij eigenlijk niet! Want dat rotgevoel weegt nog steeds niet op tegen de vreugde die ik voel bij het bekijken en ontdekken van nieuwe vakantiebestemmingen.

Door corona viel afgelopen maand mijn vakantie naar Bonaire in het water maar de nieuwe plannen worden alweer gesmeed. En KLM brengt ons gewoon een ander keertje. Mijn zoon kan helaas niet naar de festivals in Tsjechië en Portugal waarvan hij voorgaande jaren zo ontzettend genoten heeft, maar hij maakt nu plannen om met een vriend op fietsvakantie naar Denemarken te gaan (als daar de grenzen weer opengaan).

Nudistenvakantie

En zelf heb ik mijn Ibiza-ticket voor eind september alweer gekocht en ga ik deze zomer ook nog naar Zuid-Frankrijk voor mijn allereerste nudistenvakantie. Of ik bang ben om in het buitenland besmet te raken? Nou nee. Als ik hier door de supermarkt loop, kom ik meer mensen tegen dan daar op die berg. Bovendien: ik heb zó hard gewerkt de laatste maanden dat een vakantie inmiddels echt een ’noodzakelijke reis’ is geworden!