Sportinfluencer Elysa: ’Ik kan niet stilzitten, dat is mijn valkuil’

Tamara Plenk

Wat betekent sporten voor jou?

„Het drijft mij tot het uiterste. Teamsporten zijn nooit iets voor mij geweest. Ik wil altijd winnen en dat wekte nogal wat irritaties op bij mijzelf. Toen ik vijf jaar geleden begon met fitnessen, wilde ik zien hoever ik kon komen op eigen kracht. Dat vind ik ook het leukste aan fitnessen, je bent je eigen competitie.

Er was een vacature open om groepslessen te geven in de sportschool, en ik solliciteerde. De manager zag wel potentie in mij, ook al had ik geen sportopleiding of ervaring als instructeur. Mijn lessen zaten al snel vol. Vrouwen volgden met veel plezier mijn trainingen en ik vond het werk geweldig om te doen. Daarom ben ik drie jaar geleden voor mezelf begonnen met een online sportschool, waar vrouwen live via zoom sportlessen kunnen volgen.

Wat is jouw levensstijl?

Ik ben erg gedreven en wil overal het maximale uithalen. Daarom vind ik mijn werk in de fitnessindustrie zo leuk. Ik push mezelf om bepaalde doelstellingen te behalen. Deze doelstellingen bedenk ik voor mezelf en kunnen bijvoorbeeld fysiek, werk gerelateerd of mentaal zijn.

Qua voeding ben ik wel gewend om gezond te eten. Mijn voedingspatroon verandert naarmate ik mijn doelstellingen behaal. Mijn huidige doelstelling is meer spiermassa opbouwen. Daarom eet ik calorie surplus. Dat houdt in dat ik iets meer calorieën binnenkrijg om massa op te bouwen.

Ik ontbijt graag met pap, omdat ik het lekker vind en het snel klaar is. Als tussendoortje eet ik vaak een rijstwafel met kipfilet. Een bruine boterham met een lekkere spread of hummus en wat groenten als lunch en in de avond wisselt het heel erg. De dag eindig ik met een stuk fruit.

Elke dag eet ik vlees, soms enkel een plak kipfilet op een cracker. Het komt ook voor dat ik in de avond vegetarisch eet. Ik tel niet hoe vaak ik een wijntje drink. Ik kan zonder, maar af en toe vind ik het wel lekker. Naast sportlessen die ik geef, train ik vijf keer per week in de sportschool.

Hoe houd je dit vol?

Balans in voeding vind ik belangrijk. Dat geef ik ook de vrouwen mee die ik train en begeleid. Eten is ook genot en plezier. Vrouwen die ik coach denken vaak: ’Ik mag alleen maar sla eten en sporten’, dat is natuurlijk niet zo. Als je de gewenste balans hebt gevonden, wordt dit uiteindelijk een deel van je leven. We maken het onszelf veel te moeilijk met al die regels.

Gezond eten is ook geen doelstelling van mij, omdat het een deel is van hoe ik wil leven. Ik ga ook wel eens uit eten of ik haal een maaltijd af, maar waarom moet dit per se de definitie van ’ongezond’ dragen? Als ik eten afhaal, wil dat niet zeggen dat ik patat met een hamburger eet. Het kan ook een lekkere pastasalade zijn.

Wat is jouw valkuil?

Ik kan niet stilzitten. Als ik niks doe, dan denk ik: ’ik doe een stap terug, ik verlies tijd, ik moet doorgaan.’ Nu weet ik dat niks doen ook heel effectief kan zijn. Het geeft me bijvoorbeeld rust in mijn hoofd. Dit is ook een verbeterpunt voor mij. Een stapje terugdoen is niet erg.

Momenteel ben ik bezig om mezelf te leren mediteren. Dat vind ik erg lastig, omdat mijn gedachtes constant aanstaan en alle kanten opschieten. Wandelen geeft mij ook veel rust, maar dit was erg nieuw voor mij. Toen ik ging wandelen en een podcast aan het luisteren was, dacht ik: ’ik moet rennen, die hartslag moet omhoog.’ Dat komt ook doordat ik het moeilijk vind om rust te vinden. In kleine stapjes gaat dit steeds beter.

Zit je op je streefgewicht?

Ik heb geen streefgewicht. Gewicht zegt niet veel. Spiermassa, vetmassa en mijn uiterlijk vind ik veel belangrijker. Mijn gewicht is ook niet altijd hetzelfde. Doordat ik nu meer spiermassa wil, zal ik wat zwaarder worden doordat mijn spieren groeien.

Wat is jouw gouden tip voor een gezond leven?

We weten dat bewegen en gezond eten belangrijk is. Maar vrouwen die ik begeleid weten vaak niet waarom dit belangrijk is. Mijn tip is: denk na waarom je niet sport en waarom jij je lichaam niet de juiste voeding geeft.

Is dit omdat je geen tijd hebt? Of omdat je jezelf niet waardig genoeg vindt? Of weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Als het je lukt om na te denken over deze vragen en je hier verandering in wilt brengen, dan heb je de beste motivatie om gezond te leven. Het is jouw lichaam, je hebt er maar één.”

