Zou jij een vegetarische biefstuk uit de 3D-printer eten?

Vegetarische trend

Minder vlees eten is tegenwoordig duidelijk een trend. In 2020 gaf bijna de helft van de volwassen Nederlanders aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zelfs 5% gaf aan helemaal geen vlees te eten, dus vegetariër te zijn. De voornaamste redenen om te minderen met vlees, of zelfs helemaal te stoppen, was in 2020 het dierenwelzijn, het klimaat, en de gezondheid.

3D-printer

Supermarktschappen liggen vol met vleesvervangers en veel restaurants bieden vegetarische opties. Loetje is het eerste restaurant dat 3D-geprint vegetarisch vlees aanbiedt. Het 3D-geprinte vlees is onder andere gemaakt van plantaardige eiwitten, kleurstoffen, kersensap, gedroogde groenten en gerstemout.

Vleesstructuur

Loetje wil het vegetarische vlees zo echt mogelijk laten lijken door de biefstuk in boter te bakken, net zoals ze dat met een normale biefstuk doen. Daardoor zou het vegetarisch stukje vlees op een echte biefstuk moeten lijken en dezelfde structuur krijgen, volgens Erik Theeuwes, directeur Food & Beverage, het moederbedrijf van Loetje tegen AD.

Reacties

Maaike heeft zin om de vegetarische biefstuk te proberen.

Renske is blij met de komst van het vegetarisch vlees. Ze kan niet meer genieten van echt vlees.

Monique begrijpt niet waarom vegetariërs vleesvervangers willen eten die op echt vlees lijken.

Frederieke is het er mee eens dat de vleesconsumptie minder kan, maar wat haar betreft wordt dit niet de toekomst.

Praat mee

