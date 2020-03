Thuisblijven saai? Zo wordt het leuker!

1. Online een museum bezoeken

Musea houden tot maandag 6 april hun deuren gesloten maar niet getreurd: een aantal (inter)nationale musea is ook virtueel te ’bezoeken’. Zo kan je via het internet een kijkje nemen in de grote collectie kunst van het Rijksmuseum. Je kan er kunstwerken bekijken en er informatie over lezen. Wil je niet alleen bij Nederlandse kunst blijven? Eveneens het British Museum (Londen) en Guggenheim Museum (o.a. in New York) bieden online een geweldige virtuele ervaring aan.

2. De Luisterbieb

Wilde je net deze week naar de bibliotheek, maar gooide het coronavirus dit plan overhoop? Geen zorgen. Er is namelijk ook een onlineversie van de bibliotheek: De Online Bibliotheek. Via de app kan je tientallen boeken beluisteren, zelfs als je geen lid bent van de bibliotheek. Ideaal ook om je kinderen mee te amuseren en zelfs wat leerzaams bij te brengen.

3. Een taal leren

Je hoeft niet naar school of naar een cursus om een taal te leren. Je hoeft zelfs niet meer de deur uit. Online zijn er tientallen taalcursussen te vinden. Het fijne is dat je dit ook op je eigen tempo kan doen en dat niemand het doorheeft als jij je verspreekt of een grammaticafout maakt.

4. Filmavondje

De bioscopen zijn dicht, maar dit betekent niet dat je geen films meer kan kijken. Natuurlijk is naar de bioscoop gaan meer een ’ervaring’. Maar maak er daarom een echt filmavondje van. Koop popcorn en ga met een dekentje lekker languit op de bank liggen. Telefoon uit en genieten, net zoals in de bioscoop.

5. Schoonmaken

Dit is misschien niet het leukste om te doen, maar je hebt er nu wel de tijd voor. Daarbij is het ook iets nuttigs om je kinderen bij te laten helpen. En van het resultaat word je in ieder geval blij.

6. Koken

De ’ik heb geen tijd om te koken’-zin gaat in deze bizarre periode even niet op. Dus ga op internet of in de kookboeken opzoek naar lekkere, nieuwe gerechten en ermee aan de slag. Geniet van het feit dat je niet hoeft te haasten en echt de tijd kan nemen om wat lekkers te maken.

7. Bordspelletjes

Ouderwets gezellig: bordspelletjes. Duik eens diep in de kast en haal monopoly of mens erger je niet er weer eens bij. De hele familie uitnodigen is op dit moment misschien niet zo slim, maar gelukkig leven we in het online tijdperk waarin facetimen mogelijk is. Trommel iedereen op om ’s avonds allemaal op skype te verschijnen en zo een spelletje met elkaar te spelen.

8. Iets nieuws leren

Wilde je altijd al gaan schilderen, maar heb je er nooit de tijd voor genomen? Nu zijn er echt geen excuses meer en kun je eindelijk eens die kwast pakken. Ook als je thuis moet doorwerken, is schilderen een ideale manier om in de pauze even tot rust te komen.