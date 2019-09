Daghoroscoop 13 september

Vandaag jarig

Op wetenschappelijk gebied kunt u worden uitgedaagd en dat kan het beste in u naar boven brengen en een positieve impact hebben op elke andere sector van uw leven. Vergissingen zullen vooral het gevolg zijn van filosofische of door godsdienst opgelegde beperkingen.

Ram

Begin met een dieet of fitnessprogramma om energie op te bouwen en uw uiterlijk te verbeteren. Dagelijkse routine wordt minder vervelend als u een nieuw doel kiest. Een wens kan in vervulling gaan doordat u meer gaat verdienen.

Stier

Doe gewoon wat u van plan bent, dan zult u zich zeker amuseren. Pas wel op voor verbale uitglijers, zowel van uzelf als van anderen. Kom ter zake en onderhandel zonder omwegen. Wees niet te kritisch. Houd rekening met kleine tegenslagen.

Tweelingen

De geringste provocatie kan thuis tot een uitbarsting leiden. Door verschillende standpunten en meningen lijkt ruzie onvermijdelijk en is een compromis onwaarschijnlijk. Doe niet te veel tegelijk; dat versnippert uw energie.

Kreeft

Houd rekening met emotionele momenten. Kijk naar uzelf zoals u op anderen reageert en probeer uzelf in de hand te houden. Speel geen spelletjes met andermans emoties en sta niet toe dat u wordt gemanipuleerd. Verzet u tegen jaloezie.

Leeuw

Het kan moeite kosten om rustig te blijven, maar toch is dit een dag om iets op u te nemen dat tot nu toe onsuccesvol is gebleven. Leen geen waardevolle eigendommen uit aan vrienden. Ga vanavond iets sportiefs doen.

Maagd

U bent vandaag ad rem, spraakzamer en beweeglijker dan anders. U kunt slimme oplossingen bedenken en geestig uit de hoek komen. Er lijkt sprake van veel activiteit, maar ook van een confrontatie. Gebruik uw diplomatieke gaven.

Weegschaal

Dagdromerij en fantasie kunnen u beletten een bepaalde taak volgens uw eigen hoge normen te volbrengen. Een diplomatiek proces dat misschien met geld te maken heeft, kan worden verstoord als iemand niet kan zwijgen.

Schorpioen

Het zal u verrassen hoe vergevingsgezind iemand kan zijn. Als u zich zorgen maakt over uw ouders is dit een goed moment om in actie te komen, zeker als zij u niet met hun problemen willen lastigvallen. Leg een oude vete bij.

Boogschutter

Er kan een dringend beroep op u worden gedaan door iemand die daar royaal voor wil betalen. Uw mentale vermogen neemt toe en u zult dan ook een goed figuur slaan in een debat. Erger u niet te veel aan kleine incidenten.

Steenbok

Een dag van geestelijk vuurwerk, veel beweging en vormen van beïnvloeding. Uw belangstelling kan worden gewekt voor een fascinerend onderwerp en er lijkt sprake van spontane vreugde. Kies uw vrienden kieskeurig.

Waterman

U bent alert en scherp en daardoor in staat nieuwe concepten en ideeën op te pakken. U kunt echter problemen krijgen doordat u moeilijk de aandacht bij één onderwerp houdt. Wees vandaag extra voorzichtig in het verkeer.

Vissen

Als u uw geduld verliest betekent dat het eind van een goed humeur. U snijdt in eigen vlees als u over een kort lontje beschikt of u weinig gelegen laat liggen aan hetgeen anderen vinden. Besef dat ruzie in een bedrijf klanten afschrikt.

