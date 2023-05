Met deze slimme tips houd je muggen ver van je bed!

Niet kunnen slapen vanwege die ene mug, die je niet ziet maar des te meer hoort. Het wordt tijd dat er korte metten wordt gemaakt met dat gezoem, en je de slaap weer kunt vatten. Daarom hieronder selfmade anti-muggenproducten en andere anti-muggentips.

Citroen-eucalyptusolie tegen muggen

Citroenen! Onmisbaar als je de oorlog wilt verklaren aan De Mug.

Benodigdheden

Citroen

Eucalyptusolie (etherische olie, verkrijgbaar bij drogisten. Mocht er ook een citroen-eucalyptusolie staan, neem die dan mee: 2 muggen... uh, vliegen in één klap)

Zonnebloemolie

Bereidingswijze

Pers een citroen uit. Gooi het vruchtvlees en de pitjes weg (of eet het vruchtvlees op, met een geprakt banaantje en een theelepel kaneel bijvoorbeeld). Giet een gelijk deel eucalyptusolie over het citroensap. Voeg nu 20 eetlepels zonnebloemolie toe. Wrijf of spray op je huid.

Lavendel tegen muggen

Druppel wat (altijd met een basisolie aangelengde) lavendelolie op je matras of kussen, of verdamp het in een verdamper of leg gewoon een bosje lavendel in je slaapkamer.

Vanille

Bijna net zo lekker als lavendel, en eveneens effectief: smeer wat vanille-extract op je huid.

DEET

Het chemische middel DEET of zijn natuurlijke broertje Citriodiol (PMD).

Marmite

Eet elke dag een toastje met marmite. De geur van je huid houdt muggen vervolgens op een afstand. Geen fan van marmite? Slik dan biergist of vitamine B1. Kortom: zorg ervoor dat je bloed niet lekker smaakt!

Water

Omdat muggeneitjes in stilstaand, zoet water worden gelegd, is het aan te raden glazen, bakjes en emmers met zo’n troebel laagje te legen. Dat scheelt al veel leed.

Ventilator

De insecten houden absoluut niet van een luchtstroming. Oplossing: zet de ramen tegen elkaar open, of plaats een ventilator naast je bed. Zet hem op de draaiende stand en niet te hard, anders word je wakker met een stijve nek.

Jodium

Toch te grazen genomen? Smeer op de bult dampo, jodium of een lik tandpasta en de jeuk verdwijnt!

