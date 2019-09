Hoe verleng jij het vakantiegevoel?

Jolijn (40) is mental coach en heeft een aantal handige ideeën over het vasthouden van het vakantiegevoel. Zij gaat samen met haar vriend en 5-jarige dochter meerdere keren per jaar op vakantie. Dat is voor haar dé manier om volledig tot rust te komen van haar drukke baan en de hectiek van haar gezinsleven. Ze heeft inmiddels meerdere manieren gevonden om het relaxte vakantiegevoel thuis zo lang mogelijk te behouden. “Een van de toppers is het namaken van onze favoriete gerechten van de vakantie. Deze zomer zijn we naar Spanje geweest en daar genieten we nog van na wanneer ik tapas op tafel zet. En als ik lekker aan het kokkerellen ben met een wijntje erbij, keert de rust die ik toen voelde weer even terug.”

Doucheproducten

Daarnaast houdt Jolijn vast aan bepaalde ontspannende vakantiegewoontes. Zo neemt ze altijd haar eigen doucheproducten mee op vakantie. Ze vindt het namelijk belangrijk dat de producten natuurlijk en mild voor de huid zijn. In een supermarkt in het buitenland weet je niet altijd wat je koopt. Dit jaar koos ze voor de natuurlijke verzorgingsproducten van Kneipp. “Omdat het zo warm was, stapte ik zowel ’s ochtends als ’s avonds onder de douche. In de ochtend als oppepper om na een klamme nacht weer energie te krijgen en ’s avonds om ontspannen in slaap te kunnen vallen. Door onze dochter liggen we tijdens de vakantie zelf ook vroeg in bed, en dat vinden we heerlijk.”

Brein

Eenmaal thuis zet Jolijn de douchegewoonte van de vakantie door. Op die manier weet ze het ontspannen gevoel dat ze in Spanje had nog even vast te houden. Ze heeft ook de gewoonte altijd een nieuwe geur voor onder de douche mee te nemen op reis. Want geur doet iets bijzonders met je brein. “Ik heb eens gelezen dat bepaalde geuren herinneringen kunnen terughalen. En dat werkt echt bij mij!”

Energie

Deze vakantie heeft ze de nieuwe douche Be Happy van Kneipp meegenomen voor de nodige energie in de ochtend en de lavendel douche om te ontspannen voor het slapengaan. De producten van Kneipp zijn er in verschillende varianten, zoals in een romige foam, verzorgende olie of zachte douchegel. Terug in Nederland verandert Jolijn de badkamer in een heuse spa. “Ik vind het zo bijzonder hoe dat werkt. Wanneer ik onder de douche sta, ben ik in gedachten écht weer even terug op mijn vakantiebestemming. Geur geeft een extra dimensie aan mijn douchemoment. Door te ontspannen op vakantie krijg ik energie. Ik voel me bij thuiskomst weer helemaal opgeladen. Dat gevoel hou ik het liefst zo lang mogelijk vast.”

Tips

Volgens Jolijn zijn dit dé tips om het vakantiegevoel langer vast te houden:

1) Plan 1 avond per week als ’throwback holiday night’

Plan wat relaxte avonden in waar je naartoe kunt leven. Zo verlies je jezelf niet meteen in de waan van de dag. Gezellig wat drinken met vrienden op een terrasje of een romantisch boottochtje met je geliefde. Zet het in je agenda!

2) Sla de kruiden in van je vakantieland en maak nog eens je favoriete vakantiegerecht

Van die heerlijke moussaka uit Griekenland of pittige gehaktballetjes uit Spanje kun je ook in Nederland genieten. Niet alleen herinnert de smaak aan je vakantie, koken werkt ook nog eens ontspannend.

3) Maak herinneringen met geur

Geur doet veel met onze hersenen. De geur van zonnecrème kan je zo weer terugbrengen naar dat ene afgelegen strandje in Italië. Neem als alternatief voor zonnecrème een nieuw doucheproduct mee op reis. Deze geur brengt je thuis onder de douche in gedachten terug naar je vakantiebestemming. Ik raad de heerlijke geuren van Kneipp van harte aan!

4) Hou vakantiegewoontes in stand

Niet hoeven werken of studeren is niet de enige reden dat we ontspannen op vakantie. We doen ook meer dingen waar we van ontspannen. Misschien nam je een ontspannende douche voor het slapen gaan of begon je de ochtend met een wandeling. Waarom zou je die ontspannen gewoonte niet thuis kunnen vasthouden?

Jolijn is ervan overtuigd dat haar tips iedereen kunnen helpen om het ontspannen vakantiegevoel vast te houden. “Ontspanning geeft je de energie om het vaak hectische dagelijks leven weer aan te kunnen. Probeer het gewoon eens uit. Het werkt echt!”