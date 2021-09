Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Esthers dochter kreeg gloeiendhete soep over zich heen: ’Mijn maag draaide om’

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

Moeder Esther: „Dewi zit nog in de groei en daarom trekt de huid rond de littekens enorm.” Ⓒ Eigen beeld

In één onbewaakt ogenblik kan het mis gaan. Zo ook bij de 9-jarige dochter van Esther Berkepeis (39). Dewi (inmiddels 10) werd anderhalf jaar geleden voor het leven getekend toen er op school gloeiendhete soep over haar kuit heen viel. Het is vandaag Brandwondendag en daarom spreken wij Esther over deze traumatische gebeurtenis.