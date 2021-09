Maxime Meiland onder vuur: ’Oh die heilige graal van moedermelk toch…’

Ik snap Maxime. Ik ben nu zes maanden zwanger en zwaai af en toe wat verloren naar de slijter bij ons in het dorp, als ik er voorbij waggel. Ik mis zijn altijd betrokken ’Ik heb nu een rode wijn binnen, daar ga jij echt blij van worden!’ meer dan ik van tevoren had gedacht. Of het moment dat ik sta te koken, mijn vriend me een kus geeft en vraagt: ’Zal ik eens even lekker een wijntje voor je inschenken?’

Avondmens

De kaasplankjes met port. De lange avonden met vrienden en familie en dan de tafel vol lege flessen: Ik kan niet wachten tot het weer mag. Ik drink momenteel geen druppel en ook zonder enige moeite. Geen trillende handen of chagrijn als ik ons volle wijnrek zie. Het is vooral de gezelligheid die ik mis. Door mijn zwangerschap ben ik zo moe dat ik ergens rond 21.00 uur op de bank in slaap val. En ik zou mezelf toch echt kwalificeren als avondmens.

Afzien

Ik ben mezelf al een half jaar volledig kwijt. Ik ken ze hoor, vrouwen die hun hele leven wel zwanger zouden willen zijn, zo fijn voelen ze zich dan. Je zou anders denken nu wij eind dit jaar ons vierde kindje hopen te krijgen, maar ik vind het vreselijk. Zwanger zijn bedoel ik. De gebroken nachten, honderden luiers en fruithapjes aan het plafond vind ik heerlijk. Maar de rit ernaartoe is afzien, voor mij dan.

Fulltime

De lijst met kwaaltjes is eindeloos. Als ik mezelf in de spiegel zie, zie ik een andere vrouw. Borstvoeding geven? Ik moet er niet aan denken. Alleen het idee aan tepelkloven, borstontstekingen, natte plekken in je shirt en het moeten leveren op verzoek (en dan ook nog in het openbaar of ergens geforceerd een plek voor jezelf zoeken) geven me de rillingen. Het past totaal niet bij me. Ik werk fulltime en heb als zzp’er niet de luxe van 16 weken zwangerschapsverlof. Ah, dat wil ik ook helemaal niet, 16 weken niets doen. Laat mij mezelf weer zijn en dan dus zonder om de zoveel uur mijn kind te hoeven aanleggen.

Slechte moeder

En ja, ik vind het heel fijn dat ik dan óók dat wijntje weer kan nemen. Dat ik bij onze favoriete toko voor pittige gerechten kan kiezen. En dat ik kan koken met de ingrediënten die ik wil. Prachtig als je borstvoeding tot ideaal hebt verheven. Maar hou op neer te kijken op vrouwen die om welke reden ook voor flesvoeding gaan. Wij geven onze kinderen geen cola, energydrink of rattengif, maar nagenoeg perfect ontwikkelde kunstvoeding. Ik heb er drie kinderen groot mee gebracht en ze doen het geweldig. Kunstvoeding geven maakt je geen, ik herhaal GEEN slechte moeder.

Geen vrouw hoeft zich over dit onderwerp te verantwoorden. Niet aan je vriendinnen. Niet aan je eigen vent. Niet aan de verloskundige of kraamhulp. Niet aan je moeder of schoonmoeder en al helemaal niet aan ’de mensen op social media’. ’Ik heb geen zin in borstvoeding geven’, is meer dan voldoende. Een baby heeft niets aan een moeder die zich om wat voor reden ook zit te verbijten of ellendig voelt door een keuze die intrinsiek niet de hare was.

Niet lichtzinnig

Het is 2021. Vrouwen hebben een keuze, láát ze. Ik moet nog zien hoeveel mannen na een dracht van negen maanden de keuze voor borstvoeding hadden gemaakt. De WHO kan me met alle adviezen nog meer vertellen, over zes maanden borstvoeden moeten we vooral niet lichtzinnig denken. Dat doen veel vrouwen ’er niet even bij’. En dat doen ze er al helemaal niet even bij als ze een pittige zwangerschap of heftige bevalling achter de rug hebben. Wat je reden ook is het niet te doen, het is allemaal goed. En wie anders stelt, kan m’n rug op. Ook jij, Facebook-Gerda.