Daghoroscoop 24 augustus - Zoek je vrienden met zorg uit, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Het ziet er naar uit dat het een gezond en gelukkig jaar wordt. Geniet ervan. Kom je dan niet voor uitdagingen te staan? Jazeker; er zullen momenten zijn dat het niet allemaal soepel verloopt en er zelfs stress kan ontstaan, maar dat zal steeds van korte duur zijn en te wijten aan de kosmos.

RAM

Creëer een solide basis van waaruit je kunt bewerkstelligen wat je wilt bereiken. Dat betekent dat relaties evenwichtig moeten zijn, zowel privé als zakelijk, en dat lichaam en geest in balans zijn. Ga om met mensen van hetzelfde niveau.

STIER

Je kunt sikkeneurig worden als er niks spannends in je leven gebeurt. Het kan je eigen schuld zijn als je je hart op slot hebt gedaan uit angst bezeerd te worden. Het opwerpen van barrières beschermt je weliswaar, maar ontneemt je veel.

TWEELINGEN

Durf te weigeren als iemand je een gunst vraagt die niet strookt met je normen. Bedenk geen compromis; je moet in de spiegel durven blijven kijken en mag het respect van anderen niet verspelen. Zoek je vrienden met zorg uit.

KREEFT

Hoe belangrijk je carrière ook is; succes is afhankelijk van een veilig en sterk thuisfront. Onderhandelingen verlopen goed als je geduldig bent. Zorg voor evenwicht tussen werk en privé en voorkom dat de balans naar één kant doorslaat.

LEEUW

Communicatie wordt begunstigd, al kan het moeite kosten de juiste mensen te pakken te krijgen. Laat zo vroeg mogelijk berichten achter, zodat de dag ruimte biedt om te antwoorden. Houd rekening met tijdzones als je intercontinentaal belt.

MAAGD

Je kunt geneigd zijn je budget te overschrijden. Je financiële situatie fluctueert als je het ene moment zuinig en prijsbewust bent en het volgende spilziek en zorgeloos. Je kunt met enthousiast publiek te maken krijgen.

WEEGSCHAAL

Eigen plannen kunnen botsen met die van je zakelijk partner of geliefde. Verspil geen energie aan humeurigheid en blijf kalm, ook al ben je het oneens. Luister naar hetgeen anderen te zeggen hebben; ze kunnen beter zijn ingelicht.

SCHORPIOEN

Jouw gezondheid of die van een dierbare kan aandacht vragen en misschien moet je een alternatieve therapie proberen. Het is van belang om rustig te blijven en je aan je normale routine te houden. Stress heeft een nadelige invloed.

BOOGSCHUTTER

Mensen voelen zich tot jou aangetrokken en misschien willen zij je betrekken bij een menslievende organisatie. Nu je intuïtie sterk is, zal dat helpen de juiste keuzes te maken. Laat je geen schuldgevoel aanpraten.

STEENBOK

Emoties kunnen hoog oplopen en je kunt jezelf er op betrappen te heftig te reageren op mensen die kritiek op jou of je werk hebben. Beheers je en probeer uit te vinden waar de angel zit. De situatie scherp analyseren kan moeite kosten.

WATERMAN

Je kunt vaag en onpraktisch zijn waar het een vervoersprobleem betreft. Een poging iets te overhaasten of om te leiden, zal geen succes hebben. Ontspan en wacht af wat er gebeurt. Aanvaard dat alles een reden heeft.

VISSEN

Door spanning in een relationele sfeer of door financiële problemen kun je impulsief zijn. Als je je met geldzaken bemoeit zul je verlies lijden. Probeer jezelf beter te begrijpen en zet je in om je leven weer beter op de rails te krijgen.

