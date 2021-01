Mijn dochter (16) zoende de gymleraar (26)

Lieve Sabine, hier een moeder die ontzettend blij is dat de lockdown nog even doorgaat. Ik zie mijn dochter (16) liever thuis dan op school namelijk. Ze is smoorverliefd op de gymleraar van 26 en als ik haar moet geloven hebben ze afgelopen augustus zelfs gezoend. Eenmalig gelukkig, want hij heeft het afgebroken tot groot verdriet van mijn meisje. Ik ben er blij mee natuurlijk, want vind haar echt te jong voor dit soort volwassen fratsen. Maar het zit me niet lekker. Moet ik de schoolleiding inlichten? Het is toch raar dat zo’n knul zich inlaat met bakvissen van zestien? Wat moet ik doen?

Sabine: „Een minderjarige moet altijd beschermd worden tegen volwassenen met seksuele bedoelingen. Laten we dat vooropstellen. Volgens de wet is seks met iemand van onder de 16 jaar strafbaar als er sprake is van bijvoorbeeld dwang, chantage, een groot leeftijdsverschil of een afhankelijkheidsrelatie. Zoals tussen leraar en leerling. In dit geval vind ik het persoonlijk moeilijk om je te adviseren. Mijn eigen moederinstinct zegt dat ik die gymleraar weleens zou willen spreken voordat ik naar de schoolleiding stap. Want wat denk je nou met je 26 jaar als een 16-jarige puber je wil zoenen? Dat is toch op z’n minst apart! Daar ga je niet op in. Hoe sexy zo’n puber zich ook gedraagt.

Afgelopen vrijdag hebben we je vraag voorgelegd aan de lezeressen onze VROUW Facebook pagina. Hier een greep uit de reacties: Nona Tolol uit Den Haag raadt ook aan om eerst met de leraar te spreken. ’Afhankelijk van het gesprek bel je pas daarna de hulpdiensten, traumahelikopter, begrafenisondernemer of de schoolleiding. Altijd handig als ze tijdig op de hoogte zijn om een vrijgekomen vacature voor gymleraar te plaatsen, mocht het nodig zijn.’ Chantal de Wert gaat nog een stapje verder: ’Is het geen fantasie van je dochter? Zij is immers verliefd. Zou de gymleraar eens vragen hoe de vork in de steel zit...’

’Dit kan en mag niet’

Maar anderen zien het wel wat anders. Zo vindt Dee Stichter dit echt niet kunnen. ’Beetje raar dat dit gevraagd wordt. Nog vreemder dat mensen dit niet zo erg vinden. Hoeveel tienermeisjes worden misbruikt door een leraar of trainer!’ Nancy Nadira Tanis uit Amsterdam weet zeker wat zij zou doen. ’Afgezien van het leeftijdsverschil, dit kan en mag niet. Schoolleiding informeren, dan raakt hij op zeker zijn baan kwijt. Doen!’

Annemie Vaessen uit Stein somt het vrij duidelijk op. ’Ik zou me rot schrikken als mijn dochter met deze bewering aankwam en zou de leraar gelijk aanspreken, persoonlijk. Als dit verhaal klopt gaf ik hem het advies uit te kijken naar een andere baan, zodat er geen gezeik van komt. Als het ware liefde blijkt te zijn, zullen ze me dankbaar zijn, als het misbruik is heb ik mijn dochter gelijk veilig. En bij de laatste optie wordt natuurlijk de school op de hoogte gesteld.’

Ik hoop dat je je antwoord hebt gekregen en wens je veel succes!”

