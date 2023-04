Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Astrid Joosten: ’Ik heb nooit een moedergevoel gehad’

Door Jeroen Mei Kopieer naar clipboard

„Ik kan heel erg genieten van kinderen als ze van een ander zijn.” Ⓒ Stef Nagel

In 2018 verloor Astrid Joosten (65) haar echtgenoot. Maar tot haar verrassing vond ze nogmaals een grote liefde: ze is al vier jaar dolgelukkig met zakenman Rob Peters. Wat leerde het leven haar nog meer en met welk gevoel kijkt ze vooruit? Ze vertelt het in VROUW Glossy en hier online alvast een tipje van de sluier.