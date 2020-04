’Stop alsjeblieft met dat gezeur over je kapsel’

Overal om me heen hoor ik niets anders dan geklaag. „Mijn benen zijn echt niet meer wat ze geweest zijn, nu ik niet meer zo zwaar kan trainen in de sportschool.” En: „Zo irritant dat ik niet meer even lekker naar de pedicure kan.” Vervelend inderdaad, maar ik voel ook verontwaardiging.

Wanhoop

Want wat ik ook hoor, zijn de verhalen van een goede vriendin die op de corona-afdeling van een groot ziekenhuis werkt. Zij belt me regelmatig om de traumatische ervaringen van zich af te praten. Zij ziet patiënten alleen sterven. Zij ziet de wanhoop in de ogen van patiënten die ineens heel hard achteruitgaan. Zij hoort het verdriet van de familieleden die hun zieke dierbare niet mogen omarmen.

En zij is helaas niet alleen. Mijn moeder werkt in een verpleeghuis, waar demente ouderen hun familie niet meer mogen zien. Elke dag is de verpleging bezig met het liefdevol begeleiden van deze gebroken mensen, die geen idee hebben waarom zij ’in de steek worden gelaten’ door hun eigen zoons en dochters.

De moed erin houden

En natuurlijk moeten we niet verdrinken in de ellende en moeten we ook luchtig blijven en de moed erin houden. Bij de pakken neerzitten is niet de manier. Maar wat ik wil zeggen, is dat er mensen, jong en oud, op dit moment voor hun leven vechten op de intensive care. Er zijn duizenden artsen en verpleegkundigen die dagelijks onvoorwaardelijk meer geven dan ze aankunnen om de levens te redden of draaglijk te maken, van alle mensen die dit zelf niet kunnen.

Ruim een maand lang zijn restaurants, kappers, nagelstudio’s en alle andere zaken waarbij men direct contact heeft met de klant, dicht. En dat is vreselijk voor alle mensen die in deze onzekere tijd geen geld kunnen verdienen en het financieel steeds moeilijker hebben.

Onbezorgd

Ik hoop met heel mijn hart dat alle ondernemers, groot en klein, heel snel weer open kunnen. Dat we kunnen proosten op onze gezondheid en die van onze dierbaren. Dat we onbezorgd feest kunnen vieren en in vrijheid kunnen leven.

En natuurlijk dat we die vréselijke uitgroei weer kunnen laten bijwerken en de gespleten haarpunten er ein-de-lijk vanaf kunnen.

Maar zorg er in de eerste plaats alsjeblieft voor dat niet alleen jij en ik, maar óók alle hulpverleners dit dan kunnen. Heb doorzettingsvermogen, heb geduld. Dat is namelijk een schone zaak.