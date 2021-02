Je man aan de anticonceptie: durf jij dat aan?

Als je aan anticonceptiemiddelen denkt, denk je aan de pil, een spiraaltje of een pleister. Echter, al deze voorbehoedsmiddelen zijn voor de vrouw. Op het condoom en sterilisatie na is er namelijk nog geen veilige anticonceptie op de markt voor mannen. Wáárom, is de vraag?

In de maak

Volgens Stephanie Page van de Universiteit van Washington is het simpelweg moeilijker een werkend anticonceptiemiddel te ontwikkelen voor mannen dan voor vrouwen. Zo moet bij vrouwen iedere maand maar één eisprong afgebroken worden, bij mannen moeten ontelbare zaadcellen worden geblokkeerd.

Toch zijn er wel anticonceptiemiddelen voor mannen in de maak. Zo test Page een anticonceptiegel die mannen op hun schouder moeten smeren, zodat de nestoron en testosteron door de huid kunnen worden opgenomen. Ook wordt er gespeculeerd over de komst van een anticonceptiepil voor mannen. Zouden deze middelen een oplossing bieden?

Mannen niet onwillig

Uit een peiling van EenVandaag bleek dat de helft van de ondervraagde mannen deze pil zou slikken, terwijl vaak wordt beweerd dat mannen bang zouden zijn voor een anticonceptiemiddel.

Volgens William Bremner, collega van Page, willen mannen de verantwoordelijkheid gerust dragen, zolang het middel niet te gecompliceerd is en de vruchtbaarheid niet wordt aangetast.

Split de rekening

Nu de mogelijkheden voor de mannen nog gering zijn, is er in ieder geval de optie om financieel bij te springen. Uit de peiling blijkt dat een derde van de mannen meebetaalt aan de anticonceptie van de vrouw. Zo wordt de (financiële) last tenminste wel samen gedragen.

Praat mee

