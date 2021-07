’Een beetje vreemdgaan goed gaan lopen praten… Branden, zul je’

Ik ben hartstikke woke. Woke over woke, want er beginnen misstanden te ontstaan binnen dat woke-gebeuren. En daar wil ik het toch even over hebben, zodat we ons daar dus met z’n allen bewust van kunnen zijn. Want dat is toch wat woke zijn, betekent? Dat we ons bewust zijn van de dingen die we gedachteloos doen of zeggen zonder het oogmerk iemand te kwetsen, maar die door een ander toch als heel kwetsend ervaren kunnen worden. En dat we dat dan ineens toch snappen en het dan niet meer doen of zeggen, zodat iedereen gelukkig door het leven kan huppelen. Hoppa. Dat dus.

Cultural approperiation

Zo mag je als kind niet meer als indiaantje naar het verkleedfeest, want dan doe je aan cultural approperiation (ja, probeer dat maar eens hardop uit te spreken) en je mag ook geen geishakostuum dragen. Een Spaanse flamencojurk mag dan weer wel en een cowboyhoed leidt ook niet tot scheve gezichten. Dat verschil snap ik ook niet helemaal.

Monsieur Cannibale

Voor u denkt: daar gaan we weer. Het is net juli en de ellende over Sinterklaas vliegt me nou al om de oren. De pepernoten liggen nog niet eens in de winkel. Ik wil het dus niet meer hebben over de assistent van Sint Nicolaas. Dat is inmiddels wel bij me ingedaald. En in dat verlengde snap ik ook best dat die jongens met hun kookpotten de Efteling uit moesten. Hannibal Lecter, de enige mensenvleeseter die ik bij naam kan noemen, draagt helemaal geen rieten rokje, laat staan dat ie een bot door zijn neus heeft. Erg natuurgetrouw kunnen we die kleine kannibalen dus niet noemen. Daarbij werd ik toch misselijk van al dat gedraai. Opgeruimd staat netjes. Er schijnt nu een attractie voor in de plaats te komen met bootjes op woelige baren die in het teken staat van Sinbad de Zeeman.

Dierenmishandelende moordenaar

Nou, joh, ik ben daar even ingedoken. Die hele Sinbad, hoofdpersoon uit een Arabisch sprookjesboek, was toch iets meer aan me voorbij gegaan dan Roodkapje of Assepoester. Blijkt het toch een Arabische zeeman annex handelaar te zijn die nogal wat reizen heeft gemaakt waarbij hij dus heel veel rijkdom heeft vergaard over de ruggen van allerlei onschuldige dieren. Ergens onderweg legt hij ook nog een dame om, zodat hij haar brood kan stelen... Ik weet het niet, moeten we die jongen wel omarmen in al onze woke-heid? Een dierenmishandelende moordenaar die uiteindelijk zelfs winst weet te halen uit een olifantenkerkhof? Moeilijk, moeilijk…

Lakei in een jurk

Over de Efteling gesproken, heel woke is er nou ook gedoe over een lakei in een jurk. Dat zou kwetsend zijn voor jongetjes met genderissues. Ik moest meteen denken aan een scene in Harry Potter. Weet u nog: die kast met daarin de boogieman. Als de deur openging, kwam je ergste nachtmerrie naar buiten. En die moest je dan met de toverspreuk ‘Ridikullus’ belachelijk maken; was je meteen van je angst af. Afijn Marcel Lubbermans bleek vooral heel bang voor professor Snape en die werd door de spreuk ineens een meneer in een nogal oubollige robe manteau met hoed. Ouch. Nooit over nagedacht. Kan niet natuurlijk. Zelfde laken een pak als die lakei. Woke als ik ben, ligt de hele Potterreeks nu klaar voor de brandstapel.

Om je dood te schamen

En omdat ik toch lekker bezig was, heb ik meteen mijn de rest van mijn boekenkast aangepakt. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat de hele Kuifjereeks (onsympathiek over Aziatische mensen), Sjors en Jimmy (behoeft geen nadere uitleg) en Pippi Langkous (verheerlijking van kinderverwaarlozing) inmiddels tot ‘haardhout’ zijn bestempeld. Met de nieuwe dierenwet in mijn achterhoofd, heb ik alle dierenfabels van Toon Tellegen op de stapel gelegd. En Animal Farm natuurlijk. Het vermenselijken van dieren is namelijk heden ten dage uit den boze. Met pijn in mijn hart is daarom ook Beertje Paddington en Winnie The Pooh hetzelfde lot beschoren. Ach, die heerlijke avonden waarop ik met zoetgeurende peuters voorlas in hun frisgewassen pyjamaatjes… Om je dood te schamen, wat voor onwoke gedachtengoed heb ik in die onschuldige hoofdjes gestopt?

De fik erin!

Het is een kaalslag geworden in mijn boekenkast: Robert Vuijsje? De fik erin. Kluun? Een beetje vreemdgaan goed gaan lopen praten… Branden, zul je. Het Diner van Herman Koch? Ja, dag… Alsof wij van de blanke middenklasse massaal onze verwende kinderen de handen boven het hoofd houden… En van de kinderbijbel wilde ik toch al af. Dat demoniseren van de Romeinen moet maar eens afgelopen zijn.

Uiteindelijk bleven alleen mijn kookboeken over. Maar tja, je bent woke of je bent het niet. En het is natuurlijk niet zo dat mensen uit Indonesië nou nooit eens hutspot eten. Hoezo stigmatiserend? Hoppa, aansteken en affakkelen!