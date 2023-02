Praat mee: Moeten we buiten roken verbieden?

In Mexcio-Stad mag nu onder andere niet meer gerookt worden op binnenplaatsen, terrassen en het strand. Ook rondom speelplaatsen, markten en bushaltes geldt het verbod. Overtreders lopen risico op boetes tot 500 euro.

Rookvrije generatie

Volgens Het Parool juicht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de wetswijziging toe. Naar schatting roken er in Mexico namelijk 16 miljoen inwoners en overlijden er per jaar zo’n 63.200 Mexicanen aan de gevolgen hiervan.

Ook Gady Zabicky, het hoofd van de Mexicaanse nationale commissie tegen verslavingen, is voorstander van de maatregel. „Mexico wordt met deze wet een van de voorlopers van het beschermen van de gezondheid van kinderen en adolescenten”, schrijft hij op Twitter.

Alhoewel er in Nederland geen verbod op buiten roken bestaat, is dit mogelijk slechts een kwestie van tijd. De Nederlandse regering streeft immers naar een rookvrije generatie en hoopt dit doel voor 2040 te behalen.

Kritiek

Maar er klinkt ook kritiek. Zo menen tabaksbedrijven dat zij te hard getroffen worden en dat door deze wetswijziging de zwarte handel in tabak zal toenemen.

Volgens critici zal het mensen die al verslaafd zijn ook niet doen stoppen met roken. Zo zei hoogleraar David Coronado Arias tegen de Mexicaanse krant Informador: „Een verslaving gaat verder dan elke vorm van legaliteit. Rokers zullen op zoek gaan naar ruimtes waar ze wel kunnen roken.”

Daarnaast breken er op sociale media hevige discussies omtrent dit onderwerp uit, waaruit blijkt dat veel mensen vrezen voor hun vrijheid.

