Daghoroscoop 2 februari

VANDAAG JARIG

Op 14 mei betreedt Jupiter de geldsector van jouw horoscoop. Dat is niet verkeerd – eerst komt hij even kennismaken en als hem dat bevalt komt hij tegen het eind van het jaar voor langere tijd je leven welvarend maken. Dat betekent dat je aanzienlijk meer kunt gaan verdienen.

RAM

Houd rekening met een spannende dag die je geduld op de proef kan stellen. Wees voorzichtig in elke vorm van communicatie en val niet op. Werk achter de schermen. Ga liever niet winkelen, je intuïtie kan je in de steek laten.

STIER

Besteed extra aandacht aan nauwe relaties. Ouderen hebben recht op belangstelling en je kunt baat hebben bij hun ervaring. Oude vrienden kunnen een belofte nakomen. Haal de banden aan en maak een eind aan een latent conflict.

TWEELINGEN

Stroop de mouwen op en ga aan de slag. Door efficiënt te werken kun je je productiviteit aanzienlijk verhogen. Maak vast een planning voor komende week. Zaken zijn een prioriteit; je baas rekent op solide prestaties.

KREEFT

Het kan een lastige dag worden; je moet tegen een stootje kunnen. Houd rekening met uitdagingen. De last van andermans problemen kan op je schouders terechtkomen, of dat nu eerlijk is of niet. Wees realistisch in wat je kunt doen.

LEEUW

Het onverwachte kan vandaag de dienst uitmaken. Misschien moet je voor een dringende kwestie thuisblijven. Tref maatregelen en houd diegenen op de hoogte die moeten weten waar je bent. Wijs eventueel iemand aan om je te vervangen.

MAAGD

Verwanten en schoonfamilie kunnen een beroep op je doen. Als er sprake is van vervreemding of geblokkeerde communicatie is dit een moment voor verzoening en het bouwen van bruggen. Onderhoud regelmatiger het contact.

WEEGSCHAAL

Denk eens ernstig na over geld, of het nu gaat om verdienen of uitgeven. Je zult dit jaar moeten sparen en geleidelijk meer inkomsten moeten vergaren. Bespaar niet op nuttige uitgaven, bijvoorbeeld op apparatuur die je nodig hebt.

SCHORPIOEN

Neem vandaag geen beslissingen over je toekomst. Bespreek een voorstel dat te mooi lijkt om waar te zijn met familie en wacht met het geven van antwoord. Een nieuwe onderneming moet goed worden doordacht.

BOOGSCHUTTER

Ernstige zorgen kunnen je tot diep nadenken dwingen en tot de noodzaak ze onder ogen te zien. Schuif kwesties en uitdagingen niet onder het tapijt om ze voor iedereen te verbergen. Alles draait om het scheppen van vertrouwen.

STEENBOK

Lachen is de beste remedie als het leven je de komende dagen zwaar valt. Praten kan ook voor opluchting zorgen, maar breng geen discussies op gang. Begin evenmin een praatje met iemand die liever niet wordt gestoord.

WATERMAN

Relaties kunnen gespannen zijn en diplomatie vereisen. Het is mogelijk dat collega’s niet in staat zijn of eenvoudig weigeren je plannen uit te voeren, met ruzie tot gevolg. Financieel heeft de kosmos het echter goed met je voor.

VISSEN

Vanochtend kun je meer tot stand brengen dan na de lunch. Kwesties met mensen of producten uit vreemde landen kunnen dan voor frustratie of stress zorgen. Een niet verwachte rekening kan je in verlegenheid brengen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!