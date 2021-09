’Van het scheiden van GFT-afval waren we snel genezen’

„Het was toch wel een kleine bom die insloeg: de grijze kliko (van VROUW-collega Mariëlle leerde ik vanmorgen dat deze in het oosten van het land ook wel bekend staat als ’Otto’) zou nog maar eens in de drie weken geleegd worden. We hoopten op een 1 aprilgrap, we vreesden het ergste. En inderdaad: inmiddels zien we de klikowagen om de drie weken en we hadden het al zo moeilijk met onze persoonlijke afvalberg.

Kleinere kliko

’Wij gaan een kleinere kliko aanvragen’, deelde de buurman (inmiddels een tweepersoonshuishouden) mee, dat scheelde in de kosten. Een kleinere kliko en dan ook nog eens één keer per drie weken geleegd: wij konden daar als gezin met drie kinderen alleen maar van dromen. Onze grijze bak puilt namelijk na anderhalve week al volledig uit. We overwogen even te vragen of we een deel van hun kliko mochten huren. Gekker moest het niet worden.

Eigen container

Het vele thuiswerken heeft er natuurlijk ook niet op een positieve manier aan bijgedragen dat we de afvalberg-aan-huis konden verminderen. En dan ben ik ook nog eens zwanger. Met ingang van 2022 zijn er hier weer luiers in huis. We zijn nu al graag geziene gasten op het lokale afvalbrengstation, volgend jaar boeken we er gewoon een eigen container.

Misselijkmakend

In een poging de inhoud van Otto (laten wij ’m in de rest van het land dan ook maar zo noemen) te verminderen, besloten we fanatiek het GFT-afval te gaan scheiden. We kochten een fancy vuilnisbak voor in de keuken, met twee compartimenten. Binnen een paar dagen bleken we een kwekerij voor fruitvliegjes. En voor een ongelooflijk ranzige lucht. GFT-afval scheiden in de zomer is niet te doen, zo misselijkmakend.

Kokhalzen

Ik zie mezelf nog staan een paar maanden terug: hogedrukreiniger op de groene bak, de neus met twee vingers dichtgeknepen. Ik heb nog nooit een lijk geroken, maar ik denk dat we een aardig eind in de richting kwamen met de GFT-odeur. Alleen al in de buurt bij de dichte bak komen, veroorzaakte kokhalzen. Hoe doen al die milieufanaten dat toch?

Maden

Zolang de temperatuur boven de 10 graden is, gaat het fruit, het groenteafval en de eierschillen hier inmiddels gewoon weer in een afgesloten vuilniszak, in Otto. Niet duurzaam, ik weet het, maar de neus wil ook wat. Een vriendin kampt ondertussen met een geheel ander probleem: maden in Otto. Dat hebben wij ook al een keer gehad, zelden zo in paniek geweest, want hoe krijg je die nou weer weg? Er komt nogal wat bij kijken, bij het hele afvalproces.

Ongelijkheid

En dan hebben we het dus nog niet eens gehad over de ongelijkheid der gemeenten. Woon je in Emmen, dan mag je vanaf volgend jaar maar liefst zeven euro per grijze geleegde container aftikken. Mijn schoonmoeder heeft jarenlang na het oppassen bij mijn zwager zakjes vuilnis van Gouda naar Vinkeveen meegenomen. Daar moest je per zak betalen, volgens mij. Het kan toch niet dat het per gemeente zo anders is?

Duurzame dinsdag

De vervuiler betaalt lijkt me een logisch principe. Maar dat er steeds minder vuil wordt opgehaald, de klikolucht steeds ondraaglijker wordt, je in het ene dorp aanzienlijk meer betaalt of minder mag weggooien en je op zaterdagochtend zomaar een half uur in de rij moet staan bij het afvalbrengstation lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Wordt het niet tijd hierin één lijn te trekken? Dat is mijn gedachte bij deze Duurzame Dinsdag. Tips zijn welkom.”