Begin je weekend goed met alleen maar positieve verhalen!

Blije lezeressen door metamorfose

Lockdown na lockdown… Veel mensen zaten het afgelopen jaar thuis met een uitgegroeide coupe. Dankzij een winactie van VROUW kregen vier lezeressen van ons team een fantastische make-over. Bekijk het resultaat van de metamorfoses van Angela Startman (51), Gina Heerenveen (55), Lia de Vries (58) en Yvonne Post (55).

Bijzondere kinderen en trotse moeders

Kinderen die opvallen hebben het soms zwaar. Daarom zijn hun moeders des te trotser op hun zonen als ze helemaal zichzelf zijn en kunnen shinen in de spotlights. Sharyssa’s zoon werd gepest, maar bracht dit jaar zijn eerste videoclip uit. De zoon van Klara is model en het doet hem niets dat men hem soms aanziet voor een meisje. En Dayenne’s zoon loopt graag op hakken en deelde het podium al eens met Fred van Leer.

Ik Vertrek ‘scheetje’ Karin blij: Bonaire geel gebied voor Nederlanders!

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Karin ten Bohmer (53), die met haar man Hans (53) op Bonaire woont. Samen staan ze, door hun deelname aan Ik Vertrek, bekend als ’de scheetjes’. Sinds kort is Bonaire geel gebied voor Nederland, en daar is Karin erg blij mee.

Maika is voor 98% getatoeëerd en trekt zich niks aan van scheve gezichten

Maika Karremans (44) is voor 98% getatoeëerd. Daarmee is ze een opvallende verschijning, al vallen de blikken haar allang niet meer op. „Mensen zullen nu wel anders naar me kijken. Maar die veroordelende blikken zie ik niet. Of ik voel ze niet, omdat ik positief en zelfverzekerd in het leven sta.’’

Niet één, maar twee recepten!

Wat een geluksvogels: afgelopen week was er bij VROUW niet één, maar waren er twee recepten te vinden. Ten eerste vertelt culi-expert Marjolein hoe je panna cotta van asperges maakt. Daarnaast geven we weg hoe je oer-hollandse wentelteefjes maakt, maar dan met een heel verrassend ingrediënt!

Zo doe je wat aan huidveroudering!

Plotseling last van een onrustige, vale, dunne of verslapte huid? Grote kans dat dit te maken heeft met je hormooncyclus. En daar is niet alles, maar wel degelijk veel aan te doen. Senior beauty-expert/trainster Debby Kaars van Salon MJ in Amsterdam, broers en dermatologen Daniel en Jonathan Kadouch en Ir. Ralph Moorman van de Hormoonfactor vertellen erover.

Op deze manier behoudt Estelle Cruijff haar mooie figuur

Estelle Cruijff (42) heeft een lifestyleboek geschreven over hoe zij eet, leeft en sport. Maar wij willen weleens weten wie zij écht is, want er wordt genoeg over haar geschreven maar klopt dat beeld ook? Het hele interview is te lezen in de nieuwste VROUW Glossy, die vanaf vandaag in de winkels ligt! Hier alvast een voorproefje.

Sneakers zijn populair!

Dat de sneaker in coronatijd het meest populaire schoeisel is, blijft een feit. We kiezen voor comfort! Maar dat deze sportieve stappers ook her en der een extra toevoeging hebben, maakt ze nóg leuker. Welke sneakers zijn populair? Moderedacteur Kim Querfurth praat ons bij.

Mooi op elke leeftijd

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Deze week Frances Hordijk. Ze is 63 jaar, maar voelt zich veel jonger. „Ik drink veel water, wandel, mediteer en beweeg dagelijks intensief op mijn ’bellicon’ - een soort professionele trampoline. Dit alles zorgt ervoor dat ik lekker in mijn vel zit.”

Floor is nog altijd blij met haar maagverkleining

Floor van der Steen leed aan morbide obesitas en leverde lichamelijk veel in. Ze was vaak wel gelukkig en vele dingen lukten in haar leven, maar dat afvallen was een eeuwige strijd. Een maagverkleining heeft haar leven een reset gegeven. En nu begeleidt zij mensen die last hebben van hun overgewicht of een maagverkleining hebben ondergaan.