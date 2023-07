Praat mee: Ga jij liever naakt of in badkleding naar de sauna?

In de aflevering van dinsdagavond van de populaire realityshow B&B vol liefde verzorgt gastheer Walter een rustgevend avondprogramma. Samen met zijn twee potentiële liefdeskandidaten Anne en Claudia geniet hij namelijk van een sauna-sessie bij hem in de tuin. En ja, dat doet het drietal dus helemaal naakt!

Normaal

Zowel Anne als Claudia ziet B&B-eigenaar Walter wel zitten, dus de dames leren hem graag beter kennen in zijn sauna. Het is immers een goede gelegenheid om elkaar het hemd van het lijf te vragen, grapt de voice-over.

Tekst gaat verder onder de video.

Dat het drietal binnen 24 uur samen naakt in de sauna vertoeft, is volgens Walter heel gewoon. „Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig, we zijn allemaal naakt als we de kleren uittrekken. Dat is wat mij betreft het normaalste wat er is op deze aarde,” aldus de gastheer.

Bofkont

Zijn vrouwelijke gezelschap lijkt het volledig met hem eens te zijn. „O ja, we gaan natuurlijk naakt”, vertelt Claudia lachend in de camera. „Dat laat ik los. Ik ben toch een bofkont, dat ik hem nu al naakt zie?!” Anne sluit zich daarbij aan: „Natuurlijk kijk je wel even van boven naar beneden, dat zullen we alle drie gedaan hebben. Tenminste, als ze slim zijn wel!”

Ongemak zit er dan ook niet in en het drietal verwikkelt al snel in een diepgaand gesprek over angsten en geluk. Na afloop koelen ze, ieder op een eigen handdoekje, af in het gras. Nog steeds naakt, uiteraard. „Dit is waar het wat mij betreft over moet gaan”, zegt Walter tevreden. „Een beetje over lippenstift, seks en auto’s praten heb ik vroeger in de kroeg ook wel gedaan. Maar dat hoeft voor mij niet meer.”

Kwetsbaar

Eerder onderzoek van horeca-adviesbureau Spronsen toont aan dat het jaarlijkse aantal saunabezoeken sinds 2010 flink is toegenomen. Het valt daarbij op dat 9 procent van de saunabezoekers, die overigens voornamelijk uit vrouwen bestaan, de sauna alleen op badkledingdagen bezoekt. Volgens de onderzoekers zijn deze dagen vooral populair onder jongeren.

Het AD deelt twee mogelijke redenen waarom sommige mensen niet graag uit de kleren gaan. Zo voelen we ons snel kwetsbaar zonder kleding en speelt er schaamte op omdat we denken dat iedereen naar ons kijkt. Totaal onnodig, vinden deskundigen. In de sauna zou er immers geen ‘kijken en bekeken worden’-cultuur zijn. Daarnaast zijn de lichten veelal gedempt, waardoor je totaal niet in de spotlights staat.

Praat mee

Ga jij ook graag naar de sauna? En zo ja, doe jij dat dan ook het liefst naakt? Of ga je toch liever op badkledingdag? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Frida vindt er niks geks aan.

Mirjam is geen fan van badkleding in de sauna.

Suus wil absoluut niet naakt gaan.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.