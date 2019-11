’Bij De Villa hadden ze al veel eerder in moeten grijpen’

Na het succes van Temptation Island en Ex on the Beach was het volgens de Nederlandse televisiemakers tijd voor weer een nieuw paradepaardje: De Villa. Een datingprogramma waarin knappe singles van tevoren met elkaar worden gematcht. Ze mogen een week lang lol maken in een luxe Spaanse villa. Alle ingrediënten voor een kijkcijferkanon – maar in de villa ging het flink mis in de uitzending van afgelopen week, toen een deelneemster tegen haar zin werd betast.

Na een stortvloed aan kritiek op social media, besloot RTL 5 donderdag in allerijl om het programma van de buis te halen en excuses aan te bieden; producent Blue Circle is op de vingers getikt. Een goede beslissing, maar: had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? Deelnemers in De Villa gingen al vaker over de schreef.

De match als vrijbrief

Voor wie De Villa niet heeft gezien: in de eerste aflevering staan de meiden klaar om de jongens op te wachten. Die komen vervolgens een voor een naar beneden met oneliners zoals: „Ik dacht dat ik naar een villa ging, maar dit lijkt wel een modellenbureau.” Ontzettend cheesy, maar het werkt wel en de koppels worden snel gevormd.

Overdag vermaken de singles zich met een beetje hangen bij het zwembad en elke avond is er een feestje in het bruisende centrum van Lloret de Mar of in de villa zelf. Wat me opvalt, is dat de singles al snel hun (door de computer gemaakte) match hebben gevonden en met name de vrouwen meteen worden geclaimd door hun match.

Voor sommige jongens lijkt die computermatch een regelrechte vrijbrief om zich hun ’ware’ toe te eigenen. In de avond is het dus bij de meeste stellen ook geen discussiepunt: er wordt samen geslapen.

’Bloedjegeil’

Bij dat samen slapen gaat het fout in De Villa. En niet alleen in die laatste uitzending; in meerdere afleveringen wordt de grens voor seksueel gedrag ruim overschreden. De grootste ophef is ontstaan door een scène waarin een deelneemster roerloos van de drank haar roes uit ligt te slapen. Als haar “match” op de deur klopt, doet ze voor hem open en ploft op bed.

De mannelijke deelnemer is volgens eigen zeggen ‘bloedjegeil’. Hij gaat naast haar liggen en begint aan haar te frunniken en te trekken. Het meisje duwt zijn hand weg en geeft duidelijke signalen dat ze geen zin in hem heeft. Dit houdt hem echter niet tegen en hij gaat bovenop haar liggen en begint haar te betasten.

Jolige voice-over

Wat er daarna gebeurt weten we niet, want met een jolig muziekje en een gezellige voice-over switchen we na dit beeld door naar de volgende dag, waar de jonge vrouw door haar match wordt uitgemaakt voor ’saai’.

Maar bij een eerdere aflevering ging het ook al mis tussen een deelneemster en haar love-interest: hij wil zoenen in bed, maar daar heeft zij echt geen behoefte aan. „Hij ging aan me zitten, op me zitten, kusjes geven, maar ik hou daar niet van. Niet zo snel al.” Als zij hem daar de volgende dag mee confronteert, wordt ze door hem uitgemaakt voor „stumper” en „dramaqueen”. Waarom? Omdat ze geen zin had, het te snel vond gaan.

Grondig onderzoek

Wat mij verbaast, is dat RTL deze afleveringen wél heeft uitgezonden. Het is niet normaal dat een man zich aan een vrouw mag opdringen als hij daar zin in heeft. Als zij aangeeft dat ze niet wil, dan wil ze niet.

Na een stortvloed aan kritiek van de kijkers, zoals deze tweet van presentator Tim Hofman, is gisteren besloten dat De Villa per direct stopt en zijn alle afleveringen offline gehaald. Terecht, je moet als zender niet het signaal geven dat dit seksueel gedrag oké is.

RTL laat in een statement weten dat er wordt gestart met een grondig onderzoek, samen met de inhoudelijk verantwoordelijken bij de zender en de producent. Om zo te achterhalen hoe dit fout heeft kunnen gaan en hoe het in de toekomst voorkomen kan worden. Goede actie, maar rijkelijk laat: van grensoverschrijdend gedrag was twee weken geleden al sprake. Waarom zijn er bij RTL toen geen alarmbellen afgegaan?

