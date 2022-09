Kibbel jij thuis over de thermostaat?

De één trekt een dikke trui aan tegen de kou om geld te besparen, terwijl de ander ondanks de stijgende prijzen gewoon de thermostaat hoger zet. Er wordt dus een hoop gekibbeld over de hoogte van de thermostaat. Dat blijkt ook maar weer uit de reacties op een oproep van RTL Nieuws op Facebook. Maar ook op de VROUW- redactie leeft de discussie. Zo zei redacteur A. dat zij regelmatig discussies heeft met haar huisgenoten. „Je trekt maar drie dikke truien aan, de verwarming gaat niet aan”, zei ze van de week tegen haar huisgenoot.

Onderzoek

Het kan logisch zijn dat mannen en vrouwen met elkaar kibbelen over de temperatuur in huis. Vrouwen zijn kouwelijker dan dan mannen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Mannen vinden een temperatuur van 21 graden namelijk al aangenaam. Terwijl vrouwen pas content zijn bij een temperatuur van 24,5 graden.

Stiekem

Volgens Milieu Centraal is het niet goed om veel aan de thermostaat te draaien. Stiekem gedurende de dag de temperatuur aanpassen is dus niet gunstig. Het duurt dan namelijk langer voordat het huis is opgewarmd. Het rendement van de cv-ketel of warmtepomp werkt minder goed als die in een korte tijd het huis flink moet opwarmen.

Reactie

Jojo geeft aan gewoon de kachel ’s avonds aan te zetten.

Milan voorspelt binnenkort thermostaatscheidingen.

Praat mee

