Liever zelftest of uitstrijkje bij huisarts?

Buitenland

Britse moeder waarschuwt voor TikTok-trend nadat haar dochter in ziekenhuis terechtkomt

Een Britse moeder waarschuwt voor een TikTok-trend waardoor haar dochter in het ziekenhuis is beland. De 14-jarige Tia slikte op school per abuis twee magnetische balletjes in. „Ze heeft het op sociale media langs zien komen.”