’Alleen Amalia bracht kleur in de toch wat flets overkomende outfits’

Het totaalplaatje was duidelijk op elkaar afgestemd, de familie heeft op zeker vooraf overlegd over wie wat zou dragen, zodat het geheel wel bij elkaar zou passen.

Vrolijke kleur

De enige die wat vrolijke kleur aanbracht in de toch wat flets overkomende outfits was Amalia, die koos voor een pastelkleurige, lichtgele blazer. Opvallend was het feit dat ze voor dit moment eindelijk eens te zien was in een spijkerbroek, een kledingstuk waarin we haar niet vaak aantreffen.

Het haar waaide alle kanten op. Behalve dat van Alexia, die had uit voorzorg het haar opgestoken.

Knipoog naar St. Tropez

Zus Alexia koos voor een lichtblauwe wijdvallende broek, was net als haar twee zussen ook op witte gympen en droeg een mouwloze strakke top. De jongste telg Ariane, intussen wel de langste, had net als haar vader voor een hagelwitte broek gekozen, met een knipoog naar de welbekende nonchalante, maar altijd geklede St. Tropez-look.

De diepgroene blouse in Ibizastijl van Ba&sh oogt een tikkeltje winters bij dit zomerse tenue, maar de kleur staat haar zeker goed.

Máxima’s romantisch ogende outfit met mooie broderie aan de onderkant is van Tory Burch.

Vrijetijdstenue

De enige in een langere rok met een top in gebroken wit was Máxima, die het ook zelfs aandurfde om op beige muiltjes door het zand te stappen. De romantisch ogende outfit met mooie broderie aan de onderkant is van Tory Burch.

De lichtblauwe geruite blazer met witte blouse en dito broek, met daaronder stevige suède sportieve stappers, staat Koning Willem-Alexander goed.

De familie poseerde losjes en kon voor deze ene keer wat meer als zichzelf in vrijetijdstenue verschijnen, zonder de nodige opsmuk van sieraden, tiara’s en designertassen - behalve Alexia, die een lichblauwe clutch als accessoire in de hand had en riante oorbellen droeg. Net alsof ze een beetje op vakantie waren. Ook wel eens lekker om zonder al die balast heel basic op de foto te gaan.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.