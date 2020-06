’Relatie: de gever geeft, de ontvanger klaagt’

Liefde is mooi. Tenminste, als die liefde wederkerig is. Maar wederkerigheid lijdt aan schaarste. Zelfs – of misschien vooral – in langdurige relaties. Meestal is er één de gever, zonder iets terug te krijgen, en is de ontvanger degene die vooral klaagt als er niets gegeven wordt. De vraag vandaag is hoe dat psychologisch te verklaren is.