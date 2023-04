Chantal (37) nam haar schoonmoeder in huis: ’Ze leeft ervan op’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Dat vind ik een lastige vraag. Ik vind 37 jaar een mooie leeftijd. Ik ben een jonge moeder en zit lekker in mijn vel. Toch voel ik me soms een stuk ouder, omdat ik elke dag kamp met MS. In 2017 is het bij mij officieel gediagnosticeerd, maar daarvoor had ik al wel MS gerelateerde klachten. Ik krijg zware medicijnen die een nieuwe aanval goed onderdrukken. Ik blijf daardoor redelijk stabiel, maar alsnog is geen dag hetzelfde. Ik moet mijn energie goed managen. Ook heb ik door de bijwerkingen van de medicatie regelmatig last van migraine. Toch vind ik het belangrijk om me niet te veel op het negatieve te focussen. Ik heb er ook veel van geleerd. Door de MS was ik genoodzaakt veel activiteiten los te laten. Het lijkt vervelend, maar daardoor kan ik me juist concentreren op hetgeen waar ik écht goed in wil zijn. Ook realiseer ik me des te meer wat echt belangrijk is in het leven en maak me minder druk om de randzaken.”

Heb je een beautygeheim?

„Het belangrijkste is dat je gezond eet en in beweging blijf. Ik zou niet zeggen dat het mijn beautygeheim is, maar ik eet iedere dag mango. Mijn oma komt uit Indonesië en heeft mij dit op zesjarige leeftijd voor het eerst laten proeven. Destijds was het in Nederland nog helemaal niet zo’n populaire fruitsoort. Ik was meteen verkocht en eet het sinds een jaar zelfs iedere dag! Het is lekker en ontzettend goed voor je huid. Een win-win dus.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Nee, veel mensen schatten mij jonger. Ik weet niet precies waar dit aan ligt. Ik heb een gezond gewicht, eet gevarieerd en probeer voldoende te bewegen. Door mijn MS is dat laatste soms een uitdaging. Toch probeer ik iedere ochtend te mediteren en regelmatig een momentje yoga in te plannen. Ook vind ik het belangrijk om voldoende rust te nemen door een korte wandeling te maken of een powernap te nemen. Veel mensen onderschatten de kracht van een pauze, maar daar knap je zo van op!”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn blije uitstraling. Op foto’s zie je dat niet echt terug, maar op bewegend beeld wel. Ik ben een positief persoon en straal dat ook uit. Daarom vind ik een video een stuk leuker dan een geposeerde foto. Je kunt dan wat meer van iemands karakter zien.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb verschillende littekens, maar deze zijn onderdeel geworden van wie ik ben. Ik had als baby een maagvernauwing, waardoor ik niet meer kon eten. Een acute operatie volgde en daar heb ik een litteken op mijn buik aan overgehouden. Toch ben ik hier nooit onzeker over geweest, zelfs niet als puber. Andere mensen hebben tatoeages met een betekenis. Mijn littekens zijn dat voor mij: ik heb al die dingen overleefd en dit zijn de reminders daarvan. Het hoort bij mij. Vroeger kon ik ontevreden zijn over mijn uiterlijk, er was altijd wel iets niet goed. In de afgelopen jaren is dat niet meer aan de orde. Ook pigmentvlekjes horen erbij. Het is fijn om je eigenheid te kunnen omarmen.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kind, hij houdt enorm van spelletjes spelen. Buiten doen we vaak tikkertje. Wij kunnen als kleine kinderen achter elkaar aanrennen. Ik geniet dan zo van zijn schaterlach. Onlangs zijn we ook verhuisd naar een woning met een grote tuin. Ik had het nooit verwacht, maar ik geniet zo van het tuinieren. Het klinkt misschien suf, maar ik vind het heel ontspannend. Inmiddels begin ik zelfs groene vingers te krijgen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik heb een geweldige zoon en ben samen met de liefde van mijn leven. Hij was mijn karateleraar. Als tiener had ik al een oogje op hem, maar ik heb dit nooit naar hem uitgesproken. We gingen beiden onze eigen weg, maar op mijn 26ste ben ik toch achter hem aangegaan. Inmiddels zijn we al jaren gelukkig getrouwd.”

„Op werkgebied gaat het ook voor de wind. Ik was ooit werkzaam als communicatieadviseur, maar ik werd daar niet gelukkig van. Inmiddels ben ik al twaalf jaar ondernemer. Ik heb me laten omscholen tot trainer zelfontwikkeling en verzorg al jaren een programma voor zelfontwikkeling. Het is geweldig om op deze manier mensen verder te kunnen helpen.”

„Hiernaast heb ik sinds kort mijn schoonmoeder in huis genomen. Ze is 87 jaar en heeft wat uitdagingen met haar gezondheid. Ze woonde in een seniorenappartement en ik vond het belangrijk dat ze daar niet in haar eentje zou wegkwijnen. Alleen de gedachte vond ik al ondragelijk. We verschillen enorm, dus het is niet altijd even makkelijk. Toch sta ik honderd procent achter onze keuze en mijn man gelukkig ook. Hij had dit nooit uit zichzelf van mij gevraagd, maar vindt het natuurlijk ook prettig om zijn moeder zo te kunnen helpen. Toen we het haar vroegen zei ze dat ze eindelijk ergens naar uit kon kijken. Ze woont nu drie weken bij ons en ik merk dat ze er enorm van opleeft. Hoe mooi is dat!?”

Heb je een levensles?

„Veel mensen zijn geneigd te doen wat ze denken te moeten doen. Of doen van alles, omdat het kan, zonder goed stil te staan bij het waarom. Probeer je te focussen op datgene waar je energie van krijgt. Dat brengt je veel meer geluk en plezier.”

