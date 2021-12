Snap jij dat sportschool een transvrouw weigert in vrouwenkleedkamer?

Mannelijk geslachtsdeel

De sportschool zou de transvrouw hebben geweigerd om jonge meisjes en vrouwen niet onverwachts te confronteren met het mannelijk geslachtsdeel. De transvrouw in kwestie had (nog) geen geslachtsveranderende operatie gehad en werd daarom doorverwezen naar de herenkleedkamer. Omdat ze zich gediscrimineerd voelde, is ze naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt. Zij zijn het met haar eens. In een persbericht schrijven ze: „Haar genderidentiteit is tegengesteld aan haar geboortegeslacht, waardoor zij zich niet als man maar als vrouw identificeert. Daarom zou zij, net als andere vrouwen, gebruik mogen maken van de vrouwenkleedkamer.”

Veiligheid

Voor veel mensen blijkt het nog een lastig dilemma te zijn. Volgens de organisatie Transgendernetwerk maakt 43 procent van de transgender personen jaarlijks geweld mee. Zij melden dat velen worden uitgescholden, nageroepen en belachelijk worden gemaakt in openbare ruimtes. Daarom vindt Transgendernetwerk het belangrijk dat er een veilige plek voor hen is.

Genderneutraal

Sinds een paar jaar zijn er al restaurants, musea en andere plekken waar genderneutrale wc’s zijn. Dit zijn wc’s waar iedereen welkom is. Zowel mannen, als vrouwen, als mensen waarbij het gender niet uit te drukken is in een geslacht. De transvrouw die werd geweigerd stelt voor om in de sportschool in Utrecht ook een genderneutrale kleedkamer beschikbaar te stellen. Voor de sportschool is dat bouwkundig en financieel geen optie. De sportschool biedt een paar alternatieven. Zo zou ze zich thuis kunnen omkleden of in het damestoilet. Ook zou er een personeelshok ter beschikking gesteld worden.

