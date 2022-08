Pien (29) heeft met zo’n honderd mannen seks gehad: ’Dit smaakt naar meer’

Verhalen achter het nieuws

Vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen: dit moet je weten

Vruchtbaarheid zit bij vrouwen anders in elkaar dan bij mannen. Zo zijn mannen langer vruchtbaar en zijn er voor beide geslachten meerdere factoren die de mate van vruchtbaarheid beïnvloeden. Annemiek Nap, hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie aan het Radboudumc in Nijmegen, vertelt hier meer over....